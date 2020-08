Les affiches de Thierno Alassane Sall pour la promotion de son livre : « Le Protocole de l’Elysée. Confidences d’un ancien ministre sénégalais du Pétrole » ont été vandalisées par des individus non identifiés. Ces affiches géantes et placardées un peu partout dans les grandes artères et rues de la ville de Thiès ont été enduites d’huile de moteur usagée.