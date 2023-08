Thiès: Quatre individus arrêtés par la Section de Recherche (SR)

Quatre individus ont été arrêtés par la Section de Recherche de Thiès pour avoir détourné une cargaison de riz d’environ 60 tonnes à destination du Mali. Les mis en cause chargés de livrer la marchandise à l’acquéreur établi à Bamako l’ont vendu à des commerçants à Thiès et à Thiaroye. Le préjudice total est estimé à 25 millions F CFA.

La Section de recherches (SR) de Thiès vient de débusquer une nouvelle mafia. Quatre (04) individus impliqués dans le détournement d’une cargaison d’une soixantaine de tonnes de riz sont tombés dans les filets de cette unité d’élite de la gendarmerie. Les sources informent que tout ce beau monde a été présenté ce lundi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mbour.

En effet, il s’agit d’une cargaison de riz à destination du Mali qui a été détournée au Sénégal dont le propriétaire D. Dembélé a passé une commande d’environ 60 t de riz. M. B. était chargé de livrer la marchandise à l’acquéreur établi à Bamako. Mais contre toute attente, le chauffeur et ses complices ont détourné, puis revendu le riz dans le marché.

Soumis à un interrogatoire, l’indélicat apprenti a fini par craquer avant de livrer l’identité de toutes les personnes impliquées dans ce détournement. Selon S. N., son patron M. B. et ses compères ont écoulé le riz à Thiaroye. Un autre membre du gang a été aussi arrêté à Thiès. Mis devant le fait accompli, C. M. a avoué qu’une commerçante a acheté une valeur de 9 millions F CFA. Le transport effectué à Thiaroye a permis aux éléments de la SR d’interpeller la dame N. D. pour recel. Et un quatrième membre de cette bande a été mis aux arrêts. Les enquêteurs sont parvenus à récupérer une quarantaine de tonnes.

Au total, les quatre individus arrêtés dans cette affaire ont été déférés ce lundi pour association de malfaiteurs, abus de confiance et recel. Le préjudice total est estimé à 25 millions F CFA.

