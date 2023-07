Tivaouane Peulh: Le corps sans vie d’un jeune garçon retrouvé dans le coffre d’une voiture

Drame à la Cité Apix de Tivaouane Peulh, suite à la découverte macabre d’un enfant retrouvé sans vie dans le coffre d’une voiture rouge. Le nom de la victime est Cheikh Fatma Mbaye, un jeune garçon dont la mort tragique a choqué les populations locales.

Alors que les autorités tentent de percer le mystère entourant cette affaire, les détails qui émergent, soulèvent des questions troublantes. Selon les premiers éléments de l’enquête, Cheikh Fatma Mbaye était le fils de Modou Abdoulaye Mbaye et de Mame Diarra Diop, résidant dans le quartier Bayal Ba de Tivaouane Peulh.

La disparition de l’enfant avait été signalée le 3 juillet dernier, quelques jours avant la macabre découverte. L’état avancé de décomposition du corps, laisse à penser que le décès remonte à plusieurs jours déjà, indique le journal Le Témoin.

La police scientifique, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, se sont rapidement rendus sur les lieux pour mener l’enquête. Une scène de crime minutieusement examinée, des témoignages recueillis auprès des résidents de la Cité Apix et du quartier Bayal Ba et des échantillons prélevés pour des analyses médico-légales approfondies, sont autant de pistes explorées par les enquêteurs. L’onde de choc provoquée par cette tragédie, se fait sentir dans toute la communauté de Tivaouane Peulh, affirme le journal.