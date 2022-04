« Tolou Keur »: La production d’aliments et de médicaments verts à Dalal Jamm

Dans le cadre projet des forêts nourricières et médicinales de l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV), l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye va disposer bientôt d’un « Tolou KEUR. Au total, 65 espèces seront plantées dans l’enceinte de l’établissement hospitalier. L’objectif est de planter collectivement une forêt nourricière et médicinale. A travers la création d’unités agroécologiques, le programme Tolou Keur a pour objectif de renforcer l’autosuffisance des villages tout en luttant contre la déforestation.