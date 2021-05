TOP INFOS REWMI: KOGN BI

Top infos Rewmi du 28 05 2021: Cheikh Modou Kara a fait face à la presse hier pour se prononcer sur l’actualité nationale, Une bagarre entre deux ivrognes a failli virer au drame à Louga, Mame Diarra Fam se dit victime d’attaques mystiques…

Mame Diarra Fam

Mame Diarra Fam se dit victime d’attaques mystiques, de la part de ses adversaires politiques. Ce, en vue des prochaines élections locales prévues le 23 Janvier 2022. Des colas blancs et rouges emballés dans un papier ont été jetées devant son domicile. “La bataille mystique des Locales commence bien à Guinaw-rails Nord, vous espériez que ma voiture passe dessus?”, écrit-elle sur sa page Facebook.

La guerre de Tivaouane

La rivalité fait rage à Tivaouane en vue des élections territoriales et départementales. Quelques heures après la sortie d’Abdoulaye Ndiaye Ngalgou et ses partisans contre le maire de Tivaouane, la réplique n’a pas tardé du côté des souteneurs de Mamadou Sy Mbengue. Ses jeunes, réunis au sein de de la C.I.C.D (Cellule d’information et de commission du Maire DSM), des JSD (Jeunesses sympathisantes de Diagne SY) des Sentinelles du Maire DSM et de la CAR-DSM, sont montés au front pour sa défense. Appelant le maire à ne pas s’attarder sur les attaques et à réagir par le mépris. Listant les actions du maire, il cite le soutien constant aux étudiants originaires de la ville sainte, la création d’emplois pour plus de 300 jeunes de Tivaouane dont les 200 ont des CDI dans diverses structures, l’appui aux populations nécessiteuses, constructions de routes intérieures en marge des programmes étatiques, construction de postes de santé, les clôtures d’une dizaine d’écoles… Ses souteneurs lui demandent de rempiler à la tête de la Mairie, au grand bonheur des Tivaouanois.

Fallou Sène immortalisé

Le stade de Patar, inauguré, ce mercredi, porte le nom de feu Fallou Sène, tué par balle au cours des échauffourées entre forces de l’ordre et étudiants, le 15 mai 2018, à l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis. Selon le maire de la localité, Mbaye Samb, le nom de Fallou Sène donné à ce stade que la municipalité a construit, est totalement justifié. « Vu les conditions dans lesquelles le digne fils de notre terroir, Fallou Sène, est décédé et l’ambition qu’il nourrissait pour le développement de son pays, en général, et celui de sa localité, en particulier, choix ne pouvait être plus judicieux que celui qu’on a fait à son endroit », a-t-il indiqué.

Serigne Modou Kara

Cheikh Modou Kara a fait face à la presse hier pour se prononcer sur l’actualité nationale. Lors de son intervention, le marabout politicien a invité le Président Macky Sall à « être plus indulgent avec l’opposition ». Le fondateur du Parti de la vérité pour développement (PVD) a également appelé les membres de la ”coalition du siècle” dont Aliou Sow, ancien ministre de la Décentralisation sous le régime de Maître Abdoulaye Wade à proposer au Chef de l’Etat Macky Sall d’anticiper la prochaine élection présidentielle, sans parrainage. « Lors de ces élections générales, seuls deux candidats pourront s’affronter et ceux-ci seront choisis sur la base d’une sélection rigoureuse avec des critères stricts. Et les autres candidats aux candidatures recalés pourront être choisis comme d’éventuels membres du Gouvernement », a plaidé le marabout.

Sandaga

Les travaux de reconstruction du marché Sandaga vont bientôt démarrer. L’information a été donnée par le maire de Dakar plateau, Alioune Ndoye qui annonce que ce marché a coûté plus de 7 milliards de FCFA à la mairie. Cependant, il affirme que ce marché ne sera jamais délocalisé avant de préciser que la mairie de Dakar avait cette intention pour Petersen avec un prêt bancaire de 4 milliards de francs CFA. Ainsi, l’ordre sera donné par le maire pour le démarrage effectif des travaux programmé d’ici la semaine prochaine pour une durée de 24 mois.

Bagarre

Une bagarre entre deux ivrognes a failli virer au drame à Louga. Les faits se sont déroulés dimanche dernier. En effet, l’un a tenté d’égorger son compagnon, lui aussi en état d’ébriété, à l’aide d’un tesson de bouteille. Ce dernier, blessé à la partie latérale du cou, a été acheminé à l’hôpital, selon une source de Seneweb. Alertés, les éléments de la police de Louga ont mis la main sur l’agresseur avant de le placer en garde-à-vue. Il est d’ailleurs déféré hier mercredi.

Alliance des Ecologistes du Sénégal

L’Alliance des Ecologistes du Sénégal (Ades) vient d’être créée. La raison de l’Ades sera la lutte acharnée aux changements climatiques. L’Assemblée générale constitutive, qui s’est tenue le 25 Avril 2021, à son siège social annexe du parti sise à Sacré Cœur 3. Une rencontre à l’issue de laquelle Mr Baye Salla Mar, a été élu Président de l’Alliance des Ecologistes du Sénégal (ADES). Notre consœur Mme Fatou. W. Niang, a été élue Secrétaire générale nationale. Une délégation composée de 7 membres dont (Mr Amel Kane, Mr Amadou Ousmane DIOP, Mr Abdou Gning , Mr Julien Mancabou , et de Mr Papa Abdou Sogue), avec à sa tête, le Président, a déposé hier jeudi à 15h, auprès de l’autorité préfectorale de Pikine, le dossier pour l’enregistrement et la reconnaissance de du parti ADES.

Khabane

Son succès dépasse largement les frontières de notre voisin. Khabane (ou Khaby, son surnom) Lame a 21 ans, et ses vidéos sur TikTok battent de nouveaux records tous les jours. Huit millions d’abonnés fin avril, 40 mi-mai, 58 mercredi matin puis 62 millions en fin de journée (plus que le nombre d’abonnés du compte officiel de Tik Tok !). Autrement dit, plus que le nombre d’habitants que compte l’Italie. D’où son surnom, “il Fenomeno”, lui qui fait désormais partie des 100 plus gros comptes du réseau social.