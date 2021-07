Top Infos Rewmi: Kogn bi du 01 07 2021

Top infos du 01 07 2021: Pour échapper aux douaniers : Le dealer se jette dans les eaux des Salins, Gueum Sa Bopp s’élargit. Son président Bougane Gueye Dany, a reçu hier mercredi à son siège, à la Cité Keur Gorgui…

Cambriolage au Port de Dakar

Des bureaux de la Douane sis au Môle 2 du Port autonome de Dakar ont reçu la visite de cambrioleurs. Les assaillants ont fait irruption dans le bâtiment, dans la nuit du jeudi 24 à au vendredi 25 juin 2021. Trois bureaux, celui du chef de bureau et ceux de deux vérificateurs, ont été ainsi cambriolés. Mais, bizarrement rien n’a été emporté. Les intrus voulaient-ils mettre la main sur la comptabilité avant de se rétracter ou cherchaient-ils tout simplement autre chose ? Difficile à savoir à ce stade. La comptabilité n’a pas été touchée, parce que là-bas, c’est blindé. Ils n’ont pas défoncé la porte d’entrée du bâtiment. Les bureaux ont été visités sans pour autant qu’ils défoncent les portes. Les cambrioleurs sont passés par les fenêtres qui s’ouvrent à l’intérieur. Il n’y a pas eu de pertes. En tous les cas, les vérificateurs n’ont pas encore signalé de pertes. Aucun document n’a disparu et les membres du personnel disent également qu’ils n’ont rien perdu », renseigne une source. Affaire à suivre…

L’Apr perd son « sage »

Le coordinateur des sages de l’APR est décédé mardi dernier. Président du Conseil d’administration de « Dakar Dem Dikk », Maham Diallo a été aussi Gouverneur de Dakar. La levée du corps a eu lieu hier après-midi à la Mosquée Omarienne. Il sera inhumé ce jeudi à Ndioum.

« Fouta Tampani »

Après la création de Fouta Tampi « Fouta est fatigué », un collectif vient de mettre en place « Fouta Tampani » qui veut dire que Fouta n’est pas fatigué. L’initiateur dudit collectif, Amath Sarr, responsable politique à Walaldé est très remonté contre Fatoumata Ndiaye. Selon lui, Macky Sall a beaucoup fait pour leur localité. « Ce qu’il a fait pour nous personne ne l’a encore fait au Fouta. Nous disposons d’hôpitaux à Walaldé et à Demette alors qu’ion était obligé de nous déplacer pour nous faire soigner », tonne-t-il. Et de poursuivre: « Pendant l’hivernage, nos villages étaient fermés par l’eau avec un difficile d’eau, aujourd’hui, cela n’est qu’un vieux souvenir ». Il ajoute que les étudiants de leur localité ont de meilleures conditions de vie. Ce collectif compte barrer la route à « Fouta Tampi ».

Mouvement Gueum Sa Bopp

Gueum Sa Bopp s’élargit. Son président Bougane Gueye Dany, a reçu hier mercredi à son siège, à la Cité Keur Gorgui, une grande délégation de responsables politiques majoritairement composée d’adjoints au maires , de conseillers municipaux, de cadres, de responsables de femmes, de jeunes responsables politiques et du secteur informel. Il s’agit, en fait, de militants l’Alliance pour la République (Apr), de l’Alliance des forces et progrès (Afp) et du Parti démocratique sénégalais (Pds), du département de Koumpentoum qui ont officialisé leurs ralliements politiques à Gueum Sa Bopp. Cette grande rencontre aux allures de renforcement des rangs de Gueum sa Bopp dans la région de Tamba a été présidée par le leader de la philosophie « Gueum sa Bopp ».

Covid-19 au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré, hier que sur 2 032 tests réalisés, 171 sont revenus positifs. Ces résultats virologiques ont ainsi produit un taux de positivité de 8,42 %. Les tests positifs sont répartis entre 64 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 107 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades provient des communes ou quartiers suivants : Dakar-Plateau, Maristes, Liberté 6, Hlm, Médina, Ouakam, Yoff, Almadies, Guédiawaye, Mamelles, Mermoz, Parcelles-Assainies, Sacré-Cœur 3, Castors, cité Aïnoumady, Dieuppeul, Keur Massar, Liberté 3, Liberté 4, Ngor, Point E, Amitié, cité Damel, cité Gadaye, cité Keur Gorgui, cité Sipres, Colobane, Diamniadio, Fann, Golf Sud, Grand-Mbao, Grand-Yoff, Hann Bel-Air, Malika, Nord-Foire, Pikine, Sangalkam, Scat-Urbam, Sicap Foire, Sud-Foire, Thiaroye-Gare, Yeumbeul, Yarakh, Thiès, Mbour, Saraya, Saint-Louis, Somone et Tambacounda. Les autorités sanitaires signalent que 11 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.

Toutefois, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier. Aussi, 75 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront d’hôpital dans les prochaines heures. De même que l’état de santé des patients hospitalisés est jugé stable. Par ailleurs, le communiqué n°486 du ministère de la Santé et de l’Action sociale du jour a indiqué que 43 128 cas ont été notifiés positifs au Sénégal depuis le 2 mars 2020. Ils sont 41 429 guéris, 1 166 décédés, 1 évacué et encore 532 patients sous traitement. Par ailleurs, 4 019 nouvelles personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 525 392.