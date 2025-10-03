Tortures et violences le procureur de la Republique saisi apres la requete de Pape Abdoulaye Toure

L’enquête sur les événements politiques survenus entre 2021 et 2024 démarre. Ce, à la suite d’un soit-transmis adressé au Procureur de la République.
D’après un communiqué de l’Initiative Zéro Impunité (IZI) et du mouvement Sénégal Notre Priorité (SNP), les auditions débuteront ce vendredi 3 octobre, avec la convocation de Pape Abdoulaye Touré à la Section de Recherches.
« Dans ce cadre, Pape Abdoulaye TOURÉ, victime de torture et par ailleurs membre fondateur de l’IZI et coordonnateur de SNP, est convoqué demain, vendredi 03 octobre à 10H, par les éléments de la Section de Recherches de Colobane pour être la première victime qui sera auditionnée », indique le document.