Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou/Touba a procédé à l’interpellation d’un individu pour vi0ls répétitifs par s0domie commis sur une mineure de 11 ans et actes de pédophilie.

Les faits : L’affaire a été déclenchée le 11 février 2026 par la plainte de la mère de la victime. Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause, voisin de la famille, profitait de l’absence des parents pour attirer la mineure à son domicile. Il abusait d’elle sexuellement par voie anale, avant de lui remettre des sommes dérisoires comprises entre 250 et 500 francs CFA pour acheter son silence sous la menace.

La victime, traumatisée, a fini par se confier à sa mère après avoir été sensibilisée par l’actualité récente portant sur des faits de mœurs. Une réquisition adressée à la direction de l’hôpital de Ndamatou a confirmé l’existence de lésions et de cicatrices inflammatoires au niveau de la zone anale, attestant de la violence et de la répétition des actes. Lors de son audition, la mineure a livré un récit précis et circonstancié du mode opératoire de son agresseur. Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit avant son déferrement au parquet.