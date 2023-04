Trafic de visas : Djidiack Diouf jugé ce mercredi

Le manager de Viviane Chidid, Djidiack Diouf, sera jugé ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Dakar. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif, fraude portant sur des titres de voyage, faux et usage de faux en écritures publiques authentiques, en écritures privées de banque et de commerce et dans des documents administratifs.

Djidiack Diouf ne sera pas seul devant le juge lors du procès. Il sera en compagnie de Mamadou dit Petit Mbaye Diouf, Babacar Diongue, Abdoulaye Diouf Kébé, Coudy Kane et Kaly Soumaré, poursuivis et placés sous mandat de dépôt pour les mêmes chefs.

Djidiack Diouf ainsi que Petit Mbaye Diouf et Coudy Kane comparaîtront libres. Ils avaient bénéficié d’une liberté provisoire.

Accusés d’être au centre d’une affaire de trafic de visas, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt en février 2020.