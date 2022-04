Trafic de Visas : Thier, Simon et Kilifeu fixés sur leur sorts le 2 juin

Le procès des activistes Kilifeu, Simon Kouka et Thierno Amadou Diallo dans l’affaire du Trafic de Visas présumé de visa a été finalement renvoyé au 2 juin prochain.

Les trois hommes qui sont actuellement en liberté provisoire, ne se sont pas présentés, hier, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar.

Les prévenus sont accusés d’escroquerie, d’association de malfaiteurs, de corruption et de tentative de faux dans un document administratif et de trafic de migrants contre Kilifeu et Simon, et complicité de ces délits pour Thier.