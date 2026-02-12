Trafic illicite des ressources minières : 13 dragues et 2 groupes électrogènes saisis et détruits par la gendarmerie à Saeinsoutou (Saraya)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre de sa mission de sécurisation des zones aurifères, le détachement du Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention n°2 (GARSI) de Saraya, en poste avancé au village de Saeinsoutou, a mené une opération d’envergure le 10 février 2026 le long de la Falémé, entre les localités de Saeinsoutou et Bandincoto, a appris Seneweb du Colonel Ibrahima Ndiaye. Les éléments du GARSI 2 ont découvert et neutralisé du matériel utilisé par des exploitants illégaux d’or alluvionnaire.

Le bilan de l’opération fait état de la saisie et de la destruction de 13 dragues et deux groupes électrogènes.

Ces équipements participent non seulement à l’exploitation illégale des ressources minières du pays, mais contribuent également à la dégradation accélérée de l’environnement dans cette zone frontalière.

Mor Cissé