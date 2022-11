Travailleurs domestiques : Anges ou démons ?

Elles sont nombreuses à faire ce travail. Il s’agit de celui de bonne ou de travailleuse domestique. Bien sûr, ce sont elles alors qui se chargent du travail de maison : cuisine, lavage d’habits, repassage, nettoyage, etc. Elles s’occupent parfois aussi des enfants et sont soumis à d’autres tâches comme faire les courses, etc.

Ce sont en général donc des femmes à tout à faire. Un personnel sans doute très utile mais sous-payé avec des salaires qui tournent autour du Smig. C’est pourquoi elles sont souvent victimes d’exploitation de patrons mais surtout de patronnes qui non seulement ont tendance à se décharger sur elles, mais les paient mal surtout quand l’employeur pense qu’elle n’a pas le choix. Certaines ne sont payées à temps et d’autres ne le sont pas du tout. D’autres par contre sont bien traitées et n’ont pas à se plaindre.

En tout état de cause, elles sont souvent les victimes de ce système qui ne leur pas toujours favorable même si leur présence est plus qu’utile surtout là la patronne travaille. C’est pourquoi les cris de cœur en leur faveur sont monnaie courante. Les travailleuses domestiques sont souvent présentées comme des victimes, c’est-à-dire des anges face aux démons qui seraient certaines patronnes.

Mais ce tableau est souvent trompeur. Car, il y a aussi des servantes qui sont aussi des démons. Elles sont voleuses, maltraitent les enfants, font mal leur travail ou vilipendent leurs employeurs à la moindre occasion. Or, il est difficile d’échapper à sa bonne si elle est malhonnête ou tout simplement animée de mauvaise intention. On les défend souvent, à juste titre sans doute. Mais on oublie souvent qu’elles peuvent être, aussi, le problème.

Et les cas ne sont pas rares des maltraitances à enfants de la part de domestiques qui défoulent sur ces êtres vulnérables (voir notre dossier). Bien sûr, comme le psychologue l’a dit, elles ne sont pas préparées à s’occuper des enfants. Mais elles savent bien que ces êtres sont fragiles et qu’il ne faut point les maltraiter. Mais certaines parmi elles sont carrément de mauvaise foi. C’est pourquoi, il serait utile de la part des parents, de faire appel à des sociétés agrées pour leur fournir le personnel adéquat avec garantie d’un minimum de professionnalisme et la possibilité de savoir à qui s’adresser en cas de soucis majeurs.

En clair, il est peu recommandable, même si l’on est dans le besoin, de faire confiance à la première venue en lui confiant ses enfants et sa maison.

Assane Samb