Treize chefs d’œuvre de la littérature africaine: Un projet réalisé en partenariat avec Medici con l’Africa Cuamm

Samedi 18 Mars, l’Institut Culturel Italien de Dakar présente l’exposition dédiée au projet « Lectures d’Afrique » de Medici con l’Africa Cuamm, la première ONG dans le domaine sanitaire reconnue en Italie qui travaille à la promotion et à la protection de la santé des populations africaines : 12 ouvrages d’autant d’auteurs africains, sélectionnés par leurs opérateurs comme références significatives d’ouverture et de connaissance du continent, et confiés à l’interprétation créative d’Andrea Mongia.

Conçu comme un calendrier 2023, le projet prend la forme d’une véritable exposition qui entrelace les mots de certains chefs-d’œuvre de la littérature africaine contemporaine avec des images créées par l’un des créatifs les plus intéressants de la scène italienne. Les 12 chapitres du projet sont agrémentés à Dakar d’un hommage au Sénégal et à l’un de ses plus brillants auteurs : une nouvelle illustration dédiée au roman » La plus secrète mémoire des hommes » de Mohamed Mbougar Sarr, premier écrivain d’Afrique subsaharienne à recevoir le prestigieux Prix Goncourt en 2021.

La littérature du continent connaît actuellement une période de grâce. Après avoir remporté les grands prix mondiaux, elle s’assure un public de lecteurs toujours plus attentif et nombreux, grâce à de nouvelles générations d’écrivains, notamment féminins, qui proposent une fiction vivante et formellement décomplexée.

Avec ce nouveau projet d’exposition, l’Institut culturel italien de Dakar compte contribuer à la diffusion de ce grand patrimoine culturel, tout en donnant un espace à la créativité d’un talent italien de moins de 35 ans, qui voit ses œuvres publiées dans certaines des plus célèbres et prestigieuses publications internationales. L’exposition sera inaugurée le samedi 18 mars en présence de l’Ambassadeur d’Italie à Dakar Giovanni Umberto De Vito, de l’auteur Andrea Mongia et des représentants de Medici con l’Africa Cuamm. Lors de l’événement, un moment sera dédié à la mémoire de Francesco Paolo Venier, ambassadeur d’Italie à Dakar (2016-2020), en hommage à sa contribution fondamentale à la réouverture de l’Institut culturel italien à Dakar, un an après sa mort.

Né en 1989 et vivant actuellement à Rome, en 2019, il a été inclus par Forbes dans la liste 30 Under 30 – Europe – Art & Culture, qui présente les créatifs les plus influents d’Europe. Entre autres récompenses, il a remporté une médaille d’or dans la catégorie institutionnelle de la Society of Illustrators en 2022 et un prix d’excellence du Communication Arts 64th Illustration Annual pour le projet » Lectures d’Afrique. Interprétations d’auteurs du continent ».

Ses images colorées et élégantes sont parues dans divers magazines et journaux internationaux tels que le New York Times, le Boston Globe, le Wall Street Journal, AD Architectural Digest, The Guardian, O, The Oprah Magazine, The New Yorker, Variety, Real Simple et bien d’autres.

MEDICI CON L’AFRICA CUAMM

Née en 1950, Medici con l’Africa Cuamm est la première ONG dans le domaine sanitaire reconnue en Italie et la plus grande organisation italienne pour la promotion et la protection de la santé des populations africaines. Elle met en œuvre des projets à long terme dans une perspective de développement, intervenant avec cette approche même dans les situations d’urgence, afin de garantir des services de qualité accessibles à tous.

Aujourd’hui, Medici con l’Africa Cuamm intervient dans 8 pays d’Afrique subsaharienne (Angola, Éthiopie, Mozambique, République centrafricaine, Sierra Leone, Sud Soudan, Tanzanie, Ouganda) avec plus de 4 500 agents sur le terrain, dont 230 Italiens. Elle soutient 23 hôpitaux et 95 districts (pour les activités de santé publique, les soins maternels et infantiles, la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme), quatre écoles d’infirmières (au Sud-Soudan, en Ouganda et en Éthiopie) et une université au Mozambique.

LES ŒUVRES ILLUSTRÉES

LA PLUS SECRETE MEMOIRE DES HOMMES – Mohamed Mbougar Sarr, 2021

LA ROUTE DE LA FAIM – Ben Okri, 1991

PRES DE LA MER – Abdelrazak Gurnah, 2021

AMERICANAH – Chimamanda Ngozi Adichie, 2013

BALLADE D’AMOUR AU VENT – Paulina Chiziane, 1990

THIS MOURNABLE BODY – Tsitsi Dangarembga, 2018

LA PROMESSE – Damon Galgut, 2021

TOUT S’EFFONDRE – Chinua Achebe, 1958

YAKA – Pepetela, 1984

WIZARD OF THE CROW – Ngugi wa Thiong’o, 2019

VOLEURS DE DENTS – Djarah Kan, 2020

A VARANDA DO FRANGIPANI – António Emílio Leite Couto, 1996

THE THEORY OF FLIGHT – Siphiwe Gloria Ndlovu, 2018