Tremblement de Terre: Près de 40 000 morts en Turquie et en Syrie, l’ONU lance un appel aux dons

Alors que le bilan des séismes en Turquie et en Syrie approchait mercredi les 40 000 morts, l’ONU lance un appel aux dons pour faire face aux « besoins immenses » des millions de personnes privées d’abris, de nourriture et de soins. Suivez heure par heure les derniers développements.

Mardi soir, le bilan des séismes s’élevait à 39 106 morts et 35 418 officiellement dans le sud de la Turquie et 3 688 en Syrie selon les autorités. Dimanche, l’ONU avait dit s’attendre à ce que ces chiffres augmentent encore considérablement. Les Nations unies ont lancé un appel aux dons pour faire face aux « besoins immenses » des millions de personnes privées d’abris, de nourriture et de soins après les séismes, dont le bilan en Turquie et en Syrie frôlait mercredi les 40 000 morts.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exhorté tous les États membres à fournir « sans délai » près de 400 millions de dollars pour garantir « une aide humanitaire dont près de cinq millions de Syriens ont désespérément besoin », à commencer par « des abris, des soins médicaux, de la nourriture » pour trois mois. Il a précisé qu’il devrait bientôt y avoir un appel similaire en faveur de la Turquie.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères est arrivé mercredi à Damas pour sa première visite d’une si haute importance depuis le conflit syrien, et se rendra plus tard en Turquie pour faire preuve de « solidarité » après le séisme, a déclaré une source officielle.

Au cours de cette visite seront évoqués les besoins humanitaires et la façon dont la Jordanie, un voisin qui accueille des dizaines de milliers de réfugiés syriens, peut aider aux opérations de secours, a indiqué cette même source.