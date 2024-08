Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

De nouvelles recherches montrent que le diagnostic et la prise en charge de la tuberculose pharmacorésistante (TB-DR) restent un problème sérieux défi dans six pays africains. Une analyse approfondie des données sur la tuberculose pharmacorésistante du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Niger, du Sénégal et du Togo entre 2018 et 2022, dirigés par The Union, ont constaté que la capacité de diagnostic de la tuberculose multirésistante (TB-MDR) était » globalement insuffisant ».

Au cours de la période de cinq ans, plus de 2 350 personnes ont été atteintes de tuberculose multirésistante, dont 86 % ont reçu un traitement un traitement et 53 personnes atteintes de tuberculose ultrarésistante ont également reçu un traitement. Alors que l’écart entre le nombre attendu de cas de tuberculose multirésistante et le nombre signalé par pays variaient entre 51,5 % et 88 %.

La tuberculose pharmacorésistante est une forme de tuberculose résistante aux médicaments antituberculeux. En 2022, l’Organisation mondiale de la santé a estimé qu’il y aurait environ 410 000 nouveaux cas de tuberculose multirésistante (TB-MDR) et tuberculose résistante à la rifampicine (TB-RR) dans le monde.

La même année, 22 495 cas ont été signalés dans la région africaine ont 97% étaient sous traitement.

Le Dr Kobto Ghislain Koura, directeur du département TB et co-auteur de l’étude, a déclaré que la tuberculose pharmacorésistante est un problème et un problème de santé publique croissant, en particulier dans des contextes aux ressources limitées comme celui-ci, afin d’améliorer les résultats pour les personnes atteintes de tuberculose et de contrôler la propagation de la maladie, stratégies nécessaires pour identifier les personnes atteintes de tuberculose pharmacorésistante et les soutenir tout au long de leur traitement difficile

voyages. »

Icône de validation par la communauté

Sur un plan positif, toutes les personnes atteintes de tuberculose pharmacorésistante ont bénéficié d’examens de suivi gratuits, d’un soutien nutritionnel et d’une aide financière. les frais de déplacement vers leurs centres de soins et de traitement ambulatoires. Bien que le succès du traitement contre la tuberculose multirésistante les taux variaient selon les pays de 44 à 91 %. Malgré des progrès considérables réalisés dans chaque pays, des défis demeurent en termes de dépistage et gérer la tuberculose multirésistante.

L’étude a révélé que le système actuel de collecte et de transport des échantillons était parfois inopérant.

Le Dr Koura a ajouté : « Des ressources techniques et financières améliorées sont essentielles pour améliorer l’accès à une tests de dépistage moléculaire et nouveaux schémas thérapeutiques. L’on recommande de nouveaux schémas thérapeutiques, tels que BPaL/BPaLM en 2023,n’a pas encore été doptée, ce qui se matérialise dans ces pays. La recherche, financée par le Groupe Agence Française de Développement, a collecté des données auprès du National TB (PNT) de chaque pays, qui font tous partie du programme contribue à l’élimination des projet Tuberculose en Afrique (CETA). » L’échange de connaissances et la mise en commun de compétences entre les pays du projet CETA joue un rôle essentiel dans le développement de solutions concrètes à la menace de la tuberculose multirésistante. Cet effort de collaboration doit continuer si nous voulons mettre fin à la tuberculose », dit-il.

A noter que l’étude, intitulée « Un aperçu de la prise en charge de la tuberculose pharmacorésistante dans six pays francophones pays africains de 2018 à 2022 », a été publié dans Icône de validation par la communauté