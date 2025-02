TUCHEZE FESTIVAL: Une Célébration de la Musique et de la Solidarité à la Lagune de Somone

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les 5 et 6 avril 2025, la magnifique Lagune de Somone au Sénégal s’apprête à vibrer au rythme de la musique africaine lors du « TUCHEZE FESTIVAL » , un événement phare organisé par la panafricaine d’origine malienne Tiguide Camara. Présidente et fondatrice de ce festival, résidant en Belgique, Tiguide a dévoilé la programmation exceptionnelle de cette édition. De Fally Ipupa à Oumou Sangaré, en passant par Samba Peuzzi et Mia Guisse, les plus grands noms de la scène musicale africaine seront présents pour offrir des performances inoubliables.

Tiguide Camara a souligné que le Tucheze Festival ne se limite pas à un simple événement musical. C’est également une plateforme visant à créer des liens entre les artistes africains, les Afro-descendants et les Africains vivant sur le continent. Le festival s’inscrit également dans une démarche solidaire, avec une partie des recettes destinée à soutenir la population de Somone. Ce geste témoigne de l’engagement de Tiguide Camara envers la communauté locale, en veillant à ce que les bénéfices de cet événement profitent directement aux habitants.

Le « Tucheze Festival » promet une programmation d’artistes de renom, chacun apportant sa touche unique à l’événement : Fally Ipupa Icône de la musique congolaise, il est reconnu pour ses performances électrisantes et sa capacité à rassembler les foules; Samba Peuzzi Artiste sénégalais, il apportera ses rythmes entraînants qui font danser les foules ; Singuila Avec ses textes poignant et sa voix mélodieuse, il saura toucher le cœur du public ; Joé Dwèt Filé Ce jeune prodige de la musique urbaine promet de faire sensation avec ses sons modernes ; Akhlou Brick Représentant de la musique urbaine, il est en pleine ascension sur la scène musicale ; Mia Guisse Sa voix puissante et ses performances dynamiques en feront une des étoiles du festival; Oumou Sangaré Légende de la musique malienne, elle est une voix incontournable de l’engagement social et culturel.

Le Tucheze Festival s’annonce comme une expérience immersive, où les festivaliers pourront non seulement profiter de concerts spectaculaires, mais également participer à des ateliers, des conférences et des activités culturelles. Ces moments d’échange permettront de découvrir la richesse des cultures africaines et de renforcer les liens intergénérationnels. Dans une allocution passionnée, madame Camara a exprimé son désir d’aider ces braves femmes qui vivent à Somone : “ Moi j’ai grandi avec le festival en Belgique. Donc du coup je me suis dit que j’allais peut-être réfléchir à créer un festival ici au Sénégal. Précisément à la Saumon, dans la lagune, parce qu’il y a de l’espace que j’ai vécu dans un petit village à Somone pendant plusieurs années. En même temps pour moi, ce festival est une façon aussi d’amener mes enfants ici, qui s’intéressent à la culture africaine.

Et ce que je voudrais vraiment pour ce festival-là, c’est que ce soit tous les années, que des afro-descendants comme mes enfants qui au lieu d’aller à Afro Nation, au lieu d’aller dans les grands festivals en Europe, qui viennent en Afrique, partager avec la jeunesse africaine aussi. Les dames qui sont au village, elles doivent marcher à peu près 4 km le matin pour aller chercher du travail en ville. Donc avec les bénéfices, on peut par exemple voir comment les aider pour créer des projets à long terme “ .

Le Tucheze Festival, porté par la passion de Tiguide Camara et l’engagement des artistes, s’affirme comme un événement incontournable de la scène musicale africaine. En associant musique, culture et solidarité, il offre une occasion unique de célébrer l’identité africaine tout en soutenant la communauté locale de Somone.

Fatou Ba