Turquie : un nouveau séisme fait au moins 6 morts

n séisme d’une magnitude de 6,4 a été enregistré ce lundi 20 février au soir dans la province turque de Hatay, la plus éprouvée par le tremblement de terre du 6 février, qui avait fait plus de 44.000 morts au total en Turquie et en Syrie. L’épicentre de la secousse de ce lundi se situe près de la localité d’Uzunbag, à une quinzaine de km au sud-ouest de la grande ville d’Antioche.

La secousse a suscité un moment d’angoisse dans une population déjà durement éprouvée, selon l’AFP, et a soulevé d’importants nuages de poussière dans la ville en ruines. Des pans de murs de bâtiments déjà fragilisés par la catastrophe du 6 février, se sont effondrés.

« On s’est attrapés les uns les autres et juste devant nous, les murs ont commencé à s’effondrer », a témoigné Ali Mazloum, un jeune homme qui participait aux opérations de déblaiement au centre d’Antioche, « on avait l’impression que la terre était en train de s’ouvrir pour nous avaler ». Six personnes ont été tuées en Turquie, et près de 300 personnes ont été hospitalisées, dont 18 dans un état grave, selon la même source.