Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1771445106750

UCAD : Les dirigeants d’amicales arrêtés placés sous contrôle judiciaire

18 février 2026 Actualité

Les dirigeants d’amicales d’étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en l’occurrence Demba Ka, Bathie Fall et Wally Faye, ont été libérés provisoirement après leur interpellation suite aux affrontements du 9 février 2026.

Ils sont désormais sous contrôle judiciaire et doivent se présenter à la fin de chaque mois devant le doyen des juges d’instruction pour émarger.


Selon leur avocat, Me Aboubacry Barro, deux autres étudiants ont également été libérés et sont soumis aux mêmes conditions.

Tags

Vérifier aussi

La Matinale Senego Abdou Nguer Azoura Fall et le Tass Time au Senegal thumbnail

Tribunal de Dakar : Abdou Nguer placé sous mandat de dépôt

Abdou Nguer, chroniqueur à la Sen TV, a été placé sous mandat de dépôt, ce …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved