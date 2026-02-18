UCAD : Les dirigeants d’amicales arrêtés placés sous contrôle judiciaire

Partager Facebook

Les dirigeants d’amicales d’étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en l’occurrence Demba Ka, Bathie Fall et Wally Faye, ont été libérés provisoirement après leur interpellation suite aux affrontements du 9 février 2026.

Ils sont désormais sous contrôle judiciaire et doivent se présenter à la fin de chaque mois devant le doyen des juges d’instruction pour émarger.

Selon leur avocat, Me Aboubacry Barro, deux autres étudiants ont également été libérés et sont soumis aux mêmes conditions.