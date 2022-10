Ukraine: L’espace, la frontière invisible dans la guerre

Il y a déjà plus de 5 000 satellites dans l’espace – la plupart sont exploités à des fins commerciales. Mais parmi eux se trouvent des centaines de satellites militaires dédiés – les États-Unis, la Russie et la Chine en possèdent le plus grand nombre. L’Ukraine n’en a pas. Mais elle a reçu une aide importante de l’Occident à plusieurs égards.

L’Ukraine a eu accès à des quantités sans précédent d’imagerie satellitaire commerciale. Lors d’une récente conférence, le directeur de la National Geospatial-Intelligence Agency américaine a déclaré que l’Agence avait plus que doublé les images commerciales disponibles au-dessus de l’Ukraine à l’approche de la guerre. Le vice-maréchal de l’air Paul Godfrey, qui dirige le commandement de l’espace britannique, affirme que, parallèlement aux ISR commerciaux et civils fournis à l’Ukraine, « un très grand nombre de nations disposant de capacités militaires dans l’espace s’intéressent également à l’Ukraine ».

Les ISR spatiaux ont permis d’identifier l’accumulation initiale des forces russes avant l’invasion du 24 février et les mouvements de troupes et de matériel militaire depuis lors. Les satellites ont été utilisés pour suivre les navires de guerre russes en mer Noire, notamment le croiseur Moskva qui a été coulé par l’Ukraine. Les radars d’alerte précoce – comme le radar géant de la RAF Fylingdales dans le North Yorkshire – ont également permis de suivre le lancement de missiles balistiques.

Le vice-maréchal de l’air Godfrey affirme que les satellites ISR ont également été essentiels pour « dire la vérité » sur la guerre. Il donne l’exemple du massacre de Buca, près de Kiev, la capitale de l’Ukraine. Selon lui, les affirmations des Russes selon lesquelles les corps des civils morts se trouvaient déjà dans les rues à leur arrivée ont été contredites par des images satellite horodatées montrant le contraire.

Les organisations médiatiques, dont la BBC, ont également bénéficié d'un accès sans précédent aux images satellites commerciales, qui peuvent être utilisées pour corroborer les affirmations sur le terrain. Cela inclut l'identification de fosses communes ou la récente attaque de l'Ukraine contre une base aérienne russe en Crimée, péninsule du sud de l'Ukraine annexée par la Russie en 2014.