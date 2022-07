Un Asp sauvagement agressé

Le mécanicien, Ismaïla Coly, a été déféré pour l’agression d’un agent de sécurité de proximité lors d’une patrouille à la Cité Baraka de Liberté 6.

Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2022, vers 2h40mn, des agents de sécurité de proximité (Asp) avaient effectué une patrouille à la Cité Baraka de Liberté 6.

Une fois sur place, un des agents a aperçu un individu assis manipulant un paquet de cigarette.

Pour l’identifier, l’agent a allumé sa lampe torche. Il a ensuite demandé au suspect les raisons de sa présence sur les lieux à cette heure tardive de la nuit.

Ismaila Coly a réagi violemment. Il s’est rebellé, allant jusqu’à proférer des injures et menaces à l’endroit des agents, refusant d’obtempérer.

Pis, il a mordu à la main l’un des agents qui a tenté de le raisonner. Maîtrisé, il a été mis à la disposition des éléments du commissariat de Dieuppeul.

Interrogé sommairement, le mis en cause révèle être déféré au parquet à deux reprises.

A l’en croire, il était derrière sa demeure pour téléphoner et fumer de la cigarette. « Je ne savais pas que les agents de sécurité de proximité faisaient régulièrement des patrouilles à la cité Baraka. Je les ai insultés sous l’emprise de la colère suite à la brutalité qu’ils ont exercée sur ma personne. Cependant, je ne les ai pas menacés de mort. J’ai mordu celui qui a essayé de me bâillonner avec sa main pour m’empêcher de crier », a narré le jeune homme de 23 ans.

Le plaignant, Dénin Mendy, a reçu un certificat médical attestant trois jours d’incapacité temporaire de travail. Dans ses explications, il a indiqué qu’il est en service à la Cité Baraka, comme superviseur, un des quartiers sensibles, dont ils assurent la sécurité. « Lorsque Ismaila Coly a été interpellé, il s’est mis à proférer des insanités et injures à notre encontre nous traitant de simples Asp. Pour le calmer, je lui ai expliqué le sens de notre mission. C’est ainsi qu’il m’a mordu à la main et a continué à s’agiter violemment. Nous avons fini par le neutraliser, avec l’aide des éléments de la brigade de recherches et d’intervention du commissariat de Dieuppeul. Il est même allé jusqu’à nous menacer en ces termes : Si je suis emprisonné, je poignarderai le premier Asp que je croiserai, après mon élargissement ». D’après M. Mendy, ce quartier est miné par un trafic de drogue et une délinquance de grande envergure. Ils sont régulièrement attaqués. « Pour mieux gérer les situations, nous sommes obligés de solliciter la présence des éléments de la brigade de recherches et d’intervention », a expliqué l’Asp. Le mis en cause, Ismaila Coly a été déféré au parquet pour rébellion, coups et blessures volontaires.