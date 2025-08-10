Un bateau parti du Sénégal avec 49 migrants clandestins intercepté aux Iles Canaries

Un remorqueur parti du Sénégal a été escorté vendredi par la Garde civile espagnole jusqu’au port d’Arrecife, sur l’île de Lanzarote, après que l’équipage a découvert 49 passagers clandestins à bord, ont indiqué les autorités espagnoles.

Le navire, battant pavillon belge, a été accompagné par une vedette de la Garde civile après que son capitaine a signalé la présence des clandestins, a déclaré Enrique Espinosa, chef des services de secours de l’île, lors d’une interview à la radio.



La nationalité des passagers clandestins ainsi que la destination initiale du remorqueur ne sont pas encore connues, a précisé Espinosa. Il n’est pas rare de découvrir des personnes embarquées clandestinement à bord de navires en route vers l’Europe, mais leur nombre est généralement plus faible. Selon la législation espagnole, toute personne arrivée clandestinement sans demander l’asile doit être renvoyée vers le port d’origine du voyage par l’opérateur du navire. Les îles Canaries constituent la principale porte d’entrée des migrants vers l’Espagne, en dépit de l’extrême dangerosité de cette route maritime depuis la côte nord-ouest de l’Afrique. En 2024, 46.843 migrants sont arrivés dans l’archipel, un chiffre qui dépasse largement le record de 39.910 en 2023. Le rythme des arrivées a toutefois ralenti ces derniers mois, avec 10.882 migrants recensés entre janvier et mi-mai, soit une baisse de 34,4 % par rapport à la même période en 2023, selon le ministère espagnol de l’Intérieur. Malgré tout, cette route demeure meurtrière : selon l’ONG espagnole Caminando Fronteras, 10.457 personnes sont mortes ou portées disparues en mer en 2024.