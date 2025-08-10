Un bateau parti du Sénégal avec 49 migrants clandestins intercepté aux Iles Canaries

Un remorqueur parti du Sénégal a été escorté vendredi par la Garde civile espagnole jusqu’au port d’Arrecife, sur l’île de Lanzarote, après que l’équipage a découvert 49 passagers clandestins à bord, ont indiqué les autorités espagnoles.
La nationalité des passagers clandestins ainsi que la destination initiale du remorqueur ne sont pas encore connues, a précisé Espinosa.
Selon la législation espagnole, toute personne arrivée clandestinement sans demander l’asile doit être renvoyée vers le port d’origine du voyage par l’opérateur du navire.
Le rythme des arrivées a toutefois ralenti ces derniers mois, avec 10.882 migrants recensés entre janvier et mi-mai, soit une baisse de 34,4 % par rapport à la même période en 2023, selon le ministère espagnol de l’Intérieur.
Malgré tout, cette route demeure meurtrière : selon l’ONG espagnole Caminando Fronteras, 10.457 personnes sont mortes ou portées disparues en mer en 2024.