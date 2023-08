Un chauffeur retrouvé pendu dans ses toilettes

Un chauffeur d’une quarantaine d’années a été retrouvé pendu dans les toilettes de sa chambre, dimanche dernier vers 18 heures, à Ouarack (Louga). La victime se nomme Moussa Mbaye.

De retour chez lui, après son service, Mbaye fait savoir à sa mère, trouvée dans la cour, qu’il allait prendre une douche et rejoindre ses amis qui prenaient le thé aux abords du marché de la ville. Le temps passe, la dame ne voit pas son fils ressortir de sa chambre. Elle fait part de ses inquiétudes au grand-frère de Moussa Mbaye. Ce dernier entre dans la chambre et tente de pousser la porte des toilettes. L’ayant trouvée fermée à clé, il la défonce et tombe sur l’horreur.

D’après L’Observateur, qui rapporte cette affaire dans son édition de ce mercredi, Moussa Mbaye est retrouvé pendu à l’aide d’un foulard attaché au toit des toilettes. Le frère de la victime, choqué, lance l’alerte en usant ses cordes vocales. La foule afflue chez les Mbaye.

Des éléments de la Brigade de gendarmerie de Coki se déploient sur les lieux, relèvent les premiers indices et lancent l’enquête. Les sapeurs-pompiers déposent le corps à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

Les premiers éléments de l’enquête, relayés par L’Observateur, indiquent que le défunt était marié à une femme et père de deux enfants. Il souffrait de maux de tête. «Moussa Mbaye éprouvait toutes les peines du monde pour dormir. D’ailleurs, il suivait des traitements chez un tradipraticien», confirme un habitant de Ouarak dans les colonnes du journal.