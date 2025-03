Un élan créatif :  Le Sénégal Brille au FESPACO 

Partager Facebook

Dans le cadre éclatant de la 29ème édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO), une rencontre marquante a eu lieu sous la présidence de Madame Khady Diene Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et Monsieur Germain Coly, Directeur de la Cinématographique. Cette rencontre, qui a réuni une délégation sénégalaise, s’est révélée être un moment clé pour faire le bilan des performances du Sénégal au festival et pour discuter des projets futurs qui promettent de renforcer le rôle du cinéma africain sur la scène internationale.

La délégation sénégalaise, forte de ses talents et de ses productions, a été chaleureusement accueillie à Ouagadougou. FESPACO est reconnu pour être l’un des plus grands festivals de cinéma en Afrique, attirant des cinéastes, des professionnels de l’audiovisuel, et des amoureux du cinéma de tous horizons. C’est dans ce cadre prestigieux que le Sénégal a pu mettre en avant ses œuvres, ses talents, et sa culture.

Dans son discours inaugural, Madame la Ministre a mis en lumière les performances exceptionnelles des réalisateurs et artistes sénégalais qui ont su tirer parti de cette plateforme pour présenter leurs œuvres. Elle a souligné que le cinéma est un vecteur essentiel pour transmettre les valeurs culturelles et patrimoniales du Sénégal : “ Notre présence n’était pas seulement une question de représentation, mais aussi un engagement à promouvoir notre culture et à renforcer les liens entre notre pays et le reste de l’Afrique “ .

Monsieur Germain Coly, quant à lui, a profité de cet événement pour faire le bilan des productions sénégalaises au FESPACO. Il a déclaré que cette édition a été marquée par des œuvres qui ont retenu l’attention : “ Au FESPACO de cette année sert il y a 51 films de projets sénégalais qui ont été soumis au FESPACO. Dans les 1.351 que le FESPACO a reçus en provenance d’Afrique et d’autres horizons, 235 films ont été retenus pour les compétitions. Et dans ces 235, le Sénégal a eu 23 films et projets. Il y a 19 films et compétitions, notamment à Yélinga post-production, mais également à Yalinga .

La délégation qui a représenté le Sénégal au FESPACO, nous avions mis l’accent et la priorité sur les films qui étaient en compétition. Après, contrairement aux années précédentes, il y a des mouvements qui font que l’État n’a pas pu prendre en charge les professionnels de façon véritablement relative “ . Un des points forts de cette rencontre a été l’annonce d’un projet ambitieux visant à créer un festival cinématographique qui réunira l’Afrique et sa diaspora, ce festival se veut une plateforme d’échanges et de collaborations entre les artistes africains et ceux de la diaspora, afin de promouvoir le dialogue culturel et de renforcer les partenariats.

Le FESPACO n’a pas seulement été une célébration du cinéma, mais aussi une occasion de réfléchir ensemble sur les défis à relever pour faire grand.

Fatou Ba