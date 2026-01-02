Un faux policier dépouille une prostituée

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Poursuivi pour vol avec violence et usurpation de fonction, le vigile M. Diallo Diop, marié et père de famille, est détenu à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour depuis lundi dernier, après avoir agressé et dépouillé une travailleuse du sexe dans la station balnéaire de Saly.

Les faits se sont déroulés le samedi 27 décembre dernier, vers minuit. Vêtu d’un uniforme de police, Diallo Diop a accosté M. Ogoro, une travailleuse du sexe nigériane, devant un bar de Saly Carrefour. Se faisant passer pour un agent en patrouille, il lui a demandé de lui remettre ses revenus de la nuit, relate L’Observateur dans son édition de ce vendredi 2 janvier.

Face à son refus, avance la même source, le mis en cause a basculé dans une violence inouïe : il a violemment frappé la victime et lui a dérobé son téléphone portable ainsi que 20 000 F CFA.

Mais, constate le journal, la chance a tourné pour le faux policier lorsque de véritables agents de la brigade de recherches, en patrouille dans le secteur, ont surpris la scène. Après une longue course-poursuite, Diallo Diop a été interpellé et conduit au commissariat de Saly Portudal.

Devant les enquêteurs, il a tenté de présenter une autre version des faits, affirmant qu’il s’agissait d’un différend sur une « passe » de 3 500 F CFA dans un bâtiment en construction et que l’uniforme de police était un « cadeau » de son cousin adjudant. Ses dénégations n’ayant pas convaincu le parquet de Mbour, il a été placé sous mandat de dépôt, complète le quotidien du Groupe futurs médias.