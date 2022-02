Un mécanicien tué par une charrette

Un mécanicien d’une cinquantaine d’années est mort dans une collision avec une charrette. Le drame a eu lieu ce jeudi matin 24 février 2022 vers 10 heures sur la route nationale à Dahra Djoloff non loin d’une boulangerie de la place C. A bord de sa moto Jakarta, le mécanicien répondant au nom de Baba Gallé Diallo et âgé de 54 ans, est entré en collision avec une charrette qui roulait dans le sens inverse. Selon nos sources, le choc a été si brutal que la victime s’en est sortie avec des blessures sur tout le corps. La victime a été évacuée au centre de santé de Dahra puis transféré à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba, où il a finalement rendu l’âme. La gendarmerie a placé en garde à vue le charretier pour homicide involontaire. Le corps sans vie de Baba Galle Diallo sera remis à ses proches pour inhumation.

Articles similaires