Un médecin militaire jugé pour désertion

Le médecin lieutenant-colonel Firmin Barboza, chef du service Pharmacie de l’Hôpital Principal de Dakar, doit comparaître ce mercredi devant le tribunal militaire pour désertion. Âgé de 50 ans, l’officier, annoncé aux États-Unis, risque d’être jugé et condamné par défaut.

D’après Le Témoin, qui relaie l’information dans son édition du mardi, le mis en cause avait déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des manquements financiers et sociaux. Ses difficultés, qui auraient débuté après son mariage, ont fini par le conduire devant la justice militaire. L’État, qui l’avait formé en contrepartie de 27 ans de service, s’est constitué partie civile pour lui réclamer plusieurs millions de francs CFA, avance la même source.