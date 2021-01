Un nouveau virus plus dangereux que le Covid en Asie

Après le coronavirus qui continue toujours de faire des ravages partout dans le monde, l’Asie connaît un nouveau virus. Il s’agit notamment du virus Nipah. Les chauves-souris frugivores sont son hôte naturel. Il est rapporté par BBC que le taux de mortalité pour Nipah varie de 40% à 75%, selon l’endroit où l’épidémie se produit. La longue période d’incubation de la maladie (jusqu’à 45 jours dans un cas) signifie qu’un hôte infecté, ignorant qu’il est malade, a de nombreuses possibilités de le propager.

…dangereux apparaît en Asie

Elle peut être attrapée par contact direct ou en consommant des aliments contaminés. Une personne atteinte du virus Nipah peut présenter des symptômes respiratoires, notamment une toux, un mal de gorge, des douleurs et de la fatigue, et une encéphalite, un gonflement du cerveau qui peut provoquer des convulsions et la mort.