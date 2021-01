Un réseau d’exploitation clandestine de carrière démantelé

La section Environnement de la Gendarmerie nationale, basée à Dakar, en collaboration avec la Compagnie gendarmerie de Kolda, la Brigade de Gendarmerie de Vélingara, l’administration territoriale du département, et la Direction régionale de l’environnement et des établissements classés (DREEC) de Kolda ont démantelé un réseau d’exploitation clandestine de carrière, ces derniers jours. Cette opération a eu lieu sur un site située dans une zone isolée, à l’intérieur d’une brousse, dans la commune de Kandia, et à environ 2 km au nord-ouest de la ville de Vélingara, le chef-lieu du département. Elle a permis de saisir le matériel d’extraction, mettant ainsi fin aux activités lucratives des délinquants, qui, en toute illégalité, avaient défriché les lieux, aménagé une piste pour l’accès des camions qu’ils remplissaient de gravats. Bien que les moyens utilisés étaient rudimentaires, ils avaient des conséquences sur l’environnement, car entrainant la dégradation du sol, affectant également la tracée du ruissellement des eaux de pluies.