Une distribution de kits scolaires aux élèves parrainée par Ndèye Fatou Seck

12 octobre 2025 Société

L’association « Les Enfants D’abord », présidée par M. Youssou Gueye, a organisé ce samedi une cérémonie de distribution de kits scolaires aux élèves des Parcelles Assainies Unité 10.

L’association « Les Enfants D’abord a organisé une cérémonie de distribution de kits scolaires et d’assainissement au profit des élèves des  Parcelles Assainies de l’Unité 10.

Cette initiative a été parrainée par Mme Ndeye Fatou Sock, présidente du mouvement CVDPA (Comité de Veille pour le Développement des Parcelles Assainies) et responsable politique Pastef aux Parcelles.
La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités locales, des parents d’élèves, des imams, des chefs de quartier, des Ndéyou Daara et des Bajenu Gox, témoignant ainsi de l’importance accordée à l’éducation dans la communauté.
Mme Ndeye Fatou Sock a adressé un message fort aux élèves, les encourageant à travailler dur et à donner le meilleur d’eux-mêmes pour réussir leurs études et bâtir un avenir meilleur. Elle a souligné l’importance de l’éducation dans le développement socio-économique de la communauté et du pays.

La présidente du CVDPA a également tenu à rendre hommage au président du Pastef, Ousmane Sonko, pour son engagement en faveur de l’éducation et du développement du pays. Elle a réaffirmé son soutien et celui du CVDPA à la politique du président Sonko.
Les kits scolaires distribués comprennent des fournitures scolaires de base, telles que des cahiers, des stylos, des crayons et des règles. Ces kits sont destinés aux élèves issus de familles démunies qui n’ont pas les moyens de se procurer ces fournitures essentielles pour leur éducation.

La communauté de l’unité 10 des Parcelles Assainies a salué l’initiative de l’association « Les Enfants D’abord » et le geste généreux de Mme Ndeye Fatou Sock. Cet acte de générosité témoigne de l’engagement de Mme Sock en faveur de l’éducation et du développement des Parcelles Assainies, sa base politique.

La cérémonie de distribution de kits scolaires a été un moment de joie et d’espoir pour les élèves bénéficiaires. Mme Ndeye Fatou Sock a réitéré son engagement à œuvrer pour l’épanouissement des enfants et le développement de sa commune.

