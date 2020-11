“Une victoire de Trump est toujours possible”

Le camp de Donald Trump est loin de s’avouer vaincu en dépit de la large avance de Joe Biden. Ce jeudi, l’avocat personnel du président sortant, Rudolf Giuliani, toutes griffes dehors, a affirmé que la victoire de son client est toujours possible. Et de pointer du doigt une vaste fraude organisée par le parti démocrate. Des affirmations qui ont poussé les chaînes de télévision à couper le signal à la notable exception de Fox News.

Aux yeux de l’ancien maire de New York, il y a un plan conçu depuis un lieu centralisé pour organiser ces fraudes en particulier dans les grandes villes contrôlées par les démocrates. “C’est un plan qui vient directement du parti démocrate et cela vient du candidat. C’est clair”, a lancé l’avocat et conseiller de Donald Trump, qui craint que son pays ne devienne une dictature.

« Si on laisse faire, on va devenir comme le Vénézuela. On ne peut les laisser nous faire ça. On ne peut laisser ces escrocs voler une élection au peuple américain. Ils ont élu Donald Trump, ils n’ont pas élu Joe Biden », martèle Rudolf Giuliani sans avancer la moindre preuve.

A l’appui du camp de Donald Trump, la découverte, en Géorgie, de près de 6.000 bulletins de vote, dans deux comtés à majorité républicaine. Une partie avait bien été comptée, mais pas téléchargée dans le système. Les autres semblent avoir été oubliés dans une boîte, selon les autorités locales.Au-delà de la Géorgie, le président et ses alliés ont déposé toute une série de recours en Pennsylvanie, dans le Michigan, l’Arizona et le Nevada