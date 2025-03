Union africaine: La nouvelle direction de la Commission entre en fonction

Partager Facebook

Le nouveau président, le vice-président et les commissaires récemment élus de l’Union africaine (UA) ont pris leurs fonctions, suite à la cérémonie de passation de pouvoir au cours de laquelle la direction sortante a transmis le relais à la nouvelle équipe, a appris APA vendredi.

Après la passation qui s’est déroulée le 12 février, c’est l’entrée en fonction du président et du vice-président de la Commission de l’Union africaine élus et, qui ont prêté serment lors de la 38e session ordinaire de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement le 15 février 2025.

Quatre des six commissaires ont prêté serment lors de la cérémonie de passation, après leur élection et leur nomination lors de la 46e session ordinaire du Conseil exécutif le 12 février 2025.

Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l’UA, s’est engagé à relever les défis institutionnels et à positionner l’Afrique dans l’architecture mondiale. « L’Afrique doit prendre son destin en main. Il est temps de nous affirmer comme un continent déterminé, capable d’influencer les grandes décisions mondiales et de proposer des solutions aux crises qui touchent le continent », a-t-il déclaré. « Je m’engage aujourd’hui à agir avec détermination pour hisser notre Union au niveau des attentes de nos peuples. Nous devons insuffler une nouvelle vie à notre organisation, renforcer notre unité et affirmer la place de l’Afrique dans le concert des nations », a ajouté Youssouf.

En détaillant les priorités, il a souligné l’urgence d’accélérer la mise en œuvre du deuxième plan décennal de l’Agenda 2063 pour répondre aux attentes des populations africaines, de travailler à l’autonomie financière de l’Union africaine en réduisant la dépendance aux financements extérieurs grâce à des mécanismes innovants, et de renforcer la collaboration entre les institutions de l’UA.

Il a également appelé à accélérer les réformes institutionnelles pour lever les blocages administratifs et structurels. « Nous devons être un acteur agile, capable de répondre aux urgences et d’anticiper les défis futurs », a-t-il conclu.