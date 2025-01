Université Assane Seck de Ziguinchor: Les étudiants rejettent l’imposition des sessions uniques 

Partager Facebook

Les étudiants de l’université Assane Seck qui doivent reprendre les cours lundi prochain, rejettent l’imposition des sessions uniques. Dans un communiqué rendu public, ils estiment qu’elles nuisent à la réussite des étudiants.

La Coordination des Étudiants de l’Université Assane SECK de Ziguinchor (CE-UASZ) réagit dans un communiqué rendu public. Ces étudiants rejettent fermement l’imposition des sessions uniques. Ils estiment qu’elles nuisent à la réussite des étudiants. « Nous réitérons notre demande pour le retour à deux sessions normales avec deux rattrapages, une mesure cruciale pour garantir une évaluation académique juste et efficace », disent-ils dans le communiqué.

Et de poursuivre : »Des démarches ont été entreprises par une équipe de médiateurs pour trouver une solution, et des propositions concrètes ont été soumises, nourrissant l’espoir de résultats positifs ». La Coordination appelle tous les étudiants à rejoindre les amphithéâtres le lundi 6 janvier 2025. » Dans un esprit de responsabilité, nous annonçons la suspension du mot d’ordre de grève, tout en restant vigilants et prêts à poursuivre le combat si nécessaire », font-ils savoir. La CE-UASZ rappelle également à tous, ainsi qu’à l’opinion publique, les revendications soumises au Ministère de l’Enseignement Supérieur et au rectorat, dans le cadre de leur combat pour améliorer les conditions à l’université. Il s’agit de la livraison immédiate de la zone de production pour le restaurant de Diabir, afin de garantir une meilleure prise en charge des besoins alimentaires des étudiants, le redémarrage sans délai des chantiers du programme PGF-SUP, dont les retards affectent gravement les conditions d’études, la mise en service des équipements du pavillon 1000 lits, destinés à résorber le problème de logement étudiant, la fermeture du pavillon E, actuellement en état de délabrement avancé, pour préserver la sécurité et la dignité des étudiants et la réhabilitation et la réfection des infrastructures pédagogiques existantes, afin d’assurer des conditions d’apprentissage optimales.

Ladite coordination note avec satisfaction quelques progrès sur ces différents points notamment une accélération dans la construction de la zone de production du restaurant de Diabir, une reprise timide mais effective des travaux des chantiers PGF-SUP avec la réception de deux postes de transformateurs électriques pour le pavillon et le PGFSUP, la fermeture du pavillon E en état de délabrement, l’augmentation du nombre de lits superposés dans les pavillons pour combler le déficit, la réfection d’une bonne partie des infrastructures pédagogiques existantes avec l’installation d’équipements et la a réception définitive du service médical en attendant l’installation de l’équipement.

La CE-UASZ reconnaît les progrès réalisés, qui répondent à 50% des attentes des étudiants, et appelle à leur poursuite pour atteindre une satisfaction complète. Elle salue les efforts de tous les acteurs, en particulier le réseau des alumni pour son généreux don de matériels à l’université. Elle salue les engagements du Président de la République et du Premier Ministre, notamment la livraison des infrastructures universitaires, le financement de la recherche à hauteur de 1,5% du PIB d’ici 2030, et la transformation systémique de l’enseignement supérieur. « La mise en œuvre de ces mesures promet d’améliorer les conditions d’étude et de vie des étudiants tout en renforçant la qualité de l’éducation », soutient-elle. La Coordination appelle les étudiants à rester solidaires et mobilisés, rappelant que leur unité est essentielle pour relever ces défis. Elle réaffirme son engagement à défendre leurs droits et à bâtir un avenir meilleur pour l’UASZ.

NGOYA NDIAYE