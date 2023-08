Urgent! Fansou Bodian, l’Imam ratib de Bignona demande la libération immédiate de Ousmane Sonko

Quelques jours aprés l’arrestation d’Ousmane Sonko, nombreux sont des personnes influentes qui sortent pour exiger sa liberation. Aprés les acteurs politiques, place aux guides religieux. En effet, l’Imam ratib de Bignona, Fansou Bodian est sorti pour exiger que le leader du Pastef soit liberté immédiatement et sans condition.

Les choses deviennent sérieuses et risquent de prendre une autre tournure. Des personnes influentes comme a sortir de leur réserve pour apporter leur soutient à Ousmane SONKO. Cette fois-ci, c’est Fansou Bodian, une personne qui parle très rarement, qui a fait une apparition médiatique. Connu avec ses interventions dans l’aspect religieux et social dans lesquels, il intervenait exclusivement d’habitude pour parler d’autre chose, de politique plus précisément puisque sa sortie est liée à l’arrestation de Ousmane Sonko, le leader du parti Pastef que le ministre de l’Intérieur dit avoir dissous.

Le vénéré marabout Fansou Bodian, l’imam Ratib de Bignona, qui est l’homme religieux le plus écouté en Basse Casamance a lancé un message on ne peut plus audible et le destinataire est le Président Macky Sall à qui il demande de libérer Ousmane Sonko de prison. Et au-delà de Sonko, le guide religieux demande l’élargissement de toutes les personnes arrêtées dans ou en marge des manifestations qui secoue le Sénégal depuis deux ans. En réalité, l’imam de Bignona, à travers son message surprise destiné au Président Macky Sall, a dit tout haut ce que pensent tout bas la quasi-totalité de guides de la région, selon le Témoin qui rapporte ses propos. Son message est juste venu donner une idée de la préoccupation, au plus haut niveau, que constitue l’arrestation de Ousmane Sonko en Casamance et particulièrement chez les leaders religieux, coutumiers et d’opinion. Il montre que ces derniers n’approuvent pas les décisions prises à l’encontre de Sonko et compagnie. D’ailleurs, le marabout le laisse entendre de façon explicite quand il demande à Macky Sall d’œuvrer pour la vérité. Il affirme qu’il milite pour ‘’une justice libre et debout pour la paix et la stabilité’’. Selon nos confrères, le marabout semble dire qu’il est loin d’être convaincu de la culpabilité du leader du Pastef et ses camarades. Aura-t-il une oreille attentive auprès de Macky Sall comme quand il s’agit de la question de la paix en Casamance ? Seul l’avenir nous le dira.

Mais, ce qu’il faut noter c’est que tous les leaders d’opinion ou religieux de la Casamance ne sont pas enchantés par l’arrestation du maire de Ziguinchor. Loin s’en faut. Leur grogne est perceptible dans tous les coins et recoins de la région. Et avant même les derniers événements qui ont conduit à l’arrestation de l’ancien inspecteur des impôts et domaines, beaucoup de leaders de la région et notamment des guides religieux, à l’instar du marabout Fansou Bodian, lui avaient manifesté leur soutien indéfectible suite aux nombreuses épreuves qu’il traverse, indique le journal.

Qui indique qu’à chacune des visites d’Ousmane Sonko quelque part dans la région de Casamance, le tapis rouge lui est déroulé, des lectures du saint Coran suivies de prières sont faites, sur instructions des marabouts, pour le bénir contre le mal de ses ennemis. Certains de ces chefs religieux ne cachaient pas leur désir de le voir effectuer une visite dans leur localité afin qu’ils puissent lui montrer leur attachement, leur sympathie. Donc, aujourd’hui, ce n’est pas une surprise si Cheikh Fansou Bodian plaide pour sa libération. À signaler que cet appel vaut, aujourd’hui, à l’imam Ratib de Bignona une pluie d’éloges de la part des populations de la région qui saluent ‘’son courage et son attachement à la justice et à la vérité’’.