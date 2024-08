Urgent! Guédiawaye: L’ artiste « Ndiol Weekh » arrêté pour pédophilie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

I. Seck alias « Ndiol Weekh » est dans de beaux draps. L’artiste a été arrêté par la police centrale de Guédiawaye. Selon Les Échos, qui donne l’information, il est poursuivi pour actes de pédophilie présumée commis sur une fille âgée de 10 ans.

« Le jeudi 10 août, la dame M. Nd. [mère de la victime présumée] constate un changement dans la démarche de sa fille Nd. F. et l’interpelle. Celle-ci baisse la tête et s’emmure dans un silence olympien», raconte le journal. Intriguée, poursuit la source, la maman revient à la charge : « La gamine éclate en sanglots et se plaint de douleurs au niveau des parties intimes. Elle se jette aux pieds de sa mère et déclare avoir du mal à retenir ses urines. »

M. Nd. tombé des nues et alerte son époux. Celui-ci se retire avec l’adolescente et la presse de questions. Apeurée, la fille finit par lâcher le morceau, affirmant avoir été victime d’une agression sexuelle. La mineure dit ignorer l’identité de son présumé violeur, mais dresse le profil physique d’un habitant du quartier. « C’est un jeune homme de grande taille et de teint clair que l’on surnomme Ndiol Weekh dans le quartier. Il fréquente également le pari foot et assiste Abou dans sa vente de café. A ses heures perdues, il évolue dans le commerce de chaussures », balance-t-elle.

Ses parents actionnent la police locale. Face aux enquêteurs, la fille déroule le film du viol présumé. « Ce jour-là, je jouais avec des amies dans les parages de la maison de ma grand-mère. C’était lors du match de football de l’équipe du quartier dénommé Walidane. Sur le chemin du retour, il [Ndiol Weekh] m’a interceptée par la main, puis entraînée dans une maison», déclare la fillette. Qui poursuit : «Ndiol Weekh a brandi un couteau et m’a menacée avec. Il a ôté ses habits, s’est jetée sur moi et m’a violée. »

La chasse à l’homme a été ainsi lancée contre le mis en cause, indique le quotidien d’information.