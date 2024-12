Urgent! Le domicile du rappeur « Ngaaka Blindé » saccagé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le domicile de Baba Ndiaye, alias « Ngaaka Blindé » a été la cible d’une violente attaque dans la soirée du mardi 24 décembre. Des individus ont vandalisé sa maison et endommagé son véhicule. C’est par le biais d’une vidéo publiée sur son compte TikTok que le rappeur a révélé les faits, exprimant sa consternation face à cet acte de vandalisme.

Le domicile du rappeur sénégalais, Baba Ndiaye plus connu sous le pseudonyme de « Ngaaka Blindé », sis dans la banlieue dakaroise, a été attaqué dans la soirée du mardi 24 décembre. Les malfaiteurs ont vandalisé sa maison avant de caillasser son véhicule. Le rappeur qui a donné l’information à travers une vidéo publiée via son compte Tik Tok, s’est désolé de la situation. Il a annoncé qu’il fera le nécessaire. « Je ne sais pas si ce sont des malfaiteurs ou des enfants, mais ils ont saccagé ma maison. Je n’étais pas loin lors que les faits se sont produits. Alerté, j’ai fait demi-tour et j’ai aperçu ceux qui ont attaqué mon domicile et jeté des briques sur mon véhicule s’enfuir. Avec mon ami, on a tenté de les rattraper mais en vain », a expliqué le rappeur.

Il a poursuivi : « Lorsqu’ils ont réussi à s’enfuir, à plusieurs mètres de nous, ils se sont arrêtés et m’ont balancé à la figure : ‘’Baba Ndiaye, on nous a envoyé pour t’attaquer ‘’ », a-t-il raconté, laissant un sourire.

« Ngaaka Blindé » ne compte pas se laisser faire. Il a annoncé qu’il va faire le nécessaire pour que justice soit faite. « Et, j’espère qu’il aboutira à quelque chose ». A noter qu’aucun blessé ni aucune perte en vie humaine n’a été enregistré.