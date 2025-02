Urgent! Nécrologie: Rappel à Dieu de Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, khalif général des Baye Fall

Partager Facebook

Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, Khalife général de la famille de Cheikh Ibrahima Fall et guide spirituel de tous les Baye Fall, s’est éteint ce mercredi 12 février 2025. Serigne Amdy Modou Mbenda Fall était une figure emblématique du mouridisme fidèle disciple de Cheikh Ahmadou Bamba qui a toujours incarnaé les valeurs de dévotion, de travail et de solidarité prônées par Cheikh Ibrahima Fall,

À la tête de la confrérie Baye Fall, il avait su perpétuer l’héritage spirituel et culturel de ses prédécesseurs, tout en accompagnant ses talibés dans leur quête de foi et d’engagement religieux. Depuis l’annonce de son décès, une vague d’émotion s’est emparée des fidèles et de nombreux témoignages affluent pour saluer la mémoire d’un homme de paix, de sagesse et de bienveillance.

De grandes figures religieuses, ainsi que des personnalités politiques et culturelles, ont exprimé leur tristesse et rendu hommage au défunt Khalife.

Source: Senenews