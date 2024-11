Urgent! Remous dans le secteur de la Santé: Les spécialistes en formation dans la rue ce vendredi

Partager Facebook

Dans le cadre de leurs revendications, les spécialistes en formation, réunis en intersyndicale, passent en mode turbo. Dans une note rendue publique ce lundi, ces travailleurs dont la tutelle est assurée par le ministère de la santé annoncent une marche pacifique vendredi prochain.

Ce sera une manière pour eux de sensibiliser et dénoncer la « crise majeure » dans les établissements hospitaliers du pays. Partant du constat que « les établissements publics de santé au Sénégal font face à une situation d’urgence sans précédent », l’intersyndicale estime qu’il est « inacceptable que le ministre de la santé et de l’action sociale ne traite pas cette crise comme une priorité absolue, comme en témoigne sa dernière conférence de presse ».

Ce nouveau mouvement d’humeur vient intensifier la grève qui perdure depuis plusieurs jours dans le secteur, à l’initiative de l’Intersyndicale des spécialistes en formation (ISF), une entité qui regroupe le collectif des médecins spécialistes du Sénégal (COMES) et l’association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AIAIHS). Selon la même source, « le personnel soignant refuse catégoriquement de continuer à porter seul le fardeau des défaillances systémiques ». « Nous exigeons une prise de conscience collective immédiate, car chaque décision ou absence de décision dans ce contexte a des conséquences directes et potentiellement fatales sur des vies humaines ainsi que sur la confiance indispensable que les citoyens accordent à nos institutions », indique le document. « Cette action collective puissante, résultat direct de revendications légitimes ignorées pendant trop longtemps, a entraîné une diminution drastique du personnel dans les structures hospitalières, mettant en péril le fonctionnement essentiel des services de santé.

Une crise alarmante pour les patients et le personnel soignant », ajoute le communiqué qui, dans le même temps, dénonce « l’inaction flagrante » des autorités face à cette crise. Or, regrettent les membres de l’ISF, « elle engendre des conséquences désastreuses ». « Les patients, en particulier les plus vulnérables de notre société, sont privés des soins vitaux auxquels ils ont droit. Les spécialistes en formation, piliers indispensables de nos hôpitaux publics, sont contraints de travailler dans des conditions inacceptables, sans reconnaissance professionnelle adéquate », font-ils remarquer, lançant un « appel ferme » à la responsabilité et à «l’action immédiate face à cette situation critique ».

L’ISF qui invite les autorités à « sortir de leur mutisme injustifiable », les appelle à « prendre des mesures concrètes pour garantir la dignité du personnel soignant et les droits fondamentaux des patients ». « Leur inaction est non seulement incompréhensible, mais aussi moralement répréhensible. Nous affirmons avec force que le système de santé est le fondement même de notre stabilité sociale et il est du devoir impératif de tous, en particulier des décideurs, d’assurer sa protection et son bon fonctionnement », lit-on dans le document.

E. Ndiaye