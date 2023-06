Urgent! SENTV: DMEDIA perd son animateur-vedette aprés la démission de Cheikh Sarr

Le groupe de presse DMEDIA perd son animateur-vedette Cheikh Sarr. L’information vient d’être confirmée par la personne lui même a travers un Post sur sa page Facebook sur laquelle il annonce sa démission via un message que nous reproduisons ci-dessous.

L’animateur Cheikh Sarr quitte définitivement le groupe D-MEDIA. L’information vient de paraître a travers une publication de Cheikh SARR en personne. Il vient de faire une publication reprise par Rewmi » Je vous informe par la présente, en ce jour du lundi 12 juin 2023 j’ai pris la décision de démissionner au sein du groupe D-Media après 10 ans de service Sant na yalla bou wér . Je remercie toute ma famille et mes collègues de travail Particulièrement les auditeurs et téléspectateurs. Ande boo giss am na fouko yalla di yamalé diiis na tiiis na, di wane ginaaw ñoo andal 10 ans waayé nii lako yalla beugué. Di baalou ñépp akhe téy baal ñépp À très bientôt Inchallah 👌;

Voici le message que Cheikh a publier sur ses comptes Facebook et Instagram.