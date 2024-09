Utilisation excessive des « RESEAUX SOCIAUX »: Un refuge pour les jeunes pour exprimer un ressenti

Partager Facebook

Les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la vie quotidienne des jeunes. Que ce soit pour communiquer, s’informer ou se divertir, ces plateformes façonnent leurs interactions et leur vision du monde. Dès lors, leur utilisation occupe leur temps et au quotidien. Ce qui n’est pas sans conséquences du fait que les réseaux sociaux façonnent leur mentalité.

Pour beaucoup de jeunes, les réseaux sociaux représentent un espace de liberté d’expression. Ils y partagent leurs opinions, leurs créations artistiques et leurs expériences personnelles. En cette période de vacances scolaires, ils sont nombreux à tripoter leurs smartphones à la recherche de people ou de faits divers pour ensuite en faire des débats ou des « cas » et ce dans un contexte ou des cas de meurtre foisonnent. D’autres y expriment leur ressenti et partagent leur vision du monde. A travers les ruelles de Colobane, des filles comme des adolescents. Les yeux rivés sur leur téléphone de marques différentes, Facebook, Tik Tok ou Instagram sont les plus visités. Selon Clara, âgée de 19 ans, « c’est un moyen de se faire entendre, surtout quand on est jeune et que les adultes ne prennent pas toujours nos préoccupations au sérieux. » Les jeunes naviguent entre l’expression de soi et les risques d’isolement, conscient des effets que ces plateformes peuvent avoir sur leur bien-être.

Cependant, l’utilisation excessive des réseaux sociaux peut avoir des effets néfastes. Maxime, 21 ans, admet qu’il passe en moyenne quatre heures par jour sur son téléphone. « Parfois, je me sens vraiment perdu, comme si je ne pouvais pas me déconnecter », a-t-il confié. Les jeunes sont de plus en plus conscients des problèmes liés à l’addiction et à la santé mentale, comme l’anxiété et la dépression. Les réseaux sociaux jouent également un rôle crucial dans la construction de l’identité des jeunes. Ils peuvent y trouver des communautés partageant des intérêts communs, mais aussi se sentir sous pression pour se conformer à des normes esthétiques ou comportementales. « C’est difficile de rester authentique quand tout le monde semble vivre des vies parfaites », a déclaré Kiné, 18 ans. A l’en croire, les interactions en ligne peuvent renforcer ou affaiblir les relations interpersonnelles. Si certains jeunes se sentent plus connectés à leurs amis grâce aux plateformes, d’autres ressentent un isolement accru.

Fama Dieng, 22 ans, préfère voir ses amis en personne, « mais parfois, les réseaux sociaux sont le seul moyen de rester en contact. » Les plateformes de communications électroniques ne datent pas d’aujourd’hui et ne sont guère nouvelles dans l’écosystème numérique. En effet, depuis les prémices de Facebook en 2004, les médias sociaux ne cessent de s’accroître de manière exponentielle. « Les jeunes doivent développer leur capacité à identifier les fakes news et à analyser les contenus de manière critique. Ils sont nombreux à ne pas développer des compétences en vérification » avaient recommandé des experts en la matière.

Les réseaux sociaux sont un outil puissant qui façonnent les vies des jeunes, mais ils viennent avec leur lot de défis. Un équilibre est nécessaire pour tirer le meilleur parti de ces outils tout en préservant leur santé mentale et leurs relations.

Fatou Ba