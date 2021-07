Vaccins: Touba retourne 10.000 doses

10 000 doses de vaccins réservés à Touba ont été retournées au ministère de la Santé. Les autorités sanitaires, faisant le bilan de la campagne de vaccination, cite Diourbel parmi les régions à la traine. “La région de Diourbel fait partie des zones les plus touchées par le coronavirus, et on a le moins de personnes vaccinées”, s’est désolé le Gouverneur de région, Gorgui Mbaye. Selon le médecin-chef de la région, 158 personnes sont mortes à Diourbel.

Présidant le CRD, il a souligné pour s’en désoler qu’il a “renvoyé récemment 10 000 doses au ministère pour qu’on distribue ce quota au niveau des autres localités qui en avaient besoin.” D’ailleurs, a-t-il souligné, exaspéré : “on ne va pas stocker ici ces doses qui risquent de périmer parce que les gens ne se font pas vacciner.”