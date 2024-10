Vague de Convocations et d’arrestations : ‘’Y en a marre’’ étale ses inquiétudes 

Partager Facebook

En point de presse ce jeudi, le mouvement ‘’Y en a marre s’est indigné de la série de convocations et d’arrestations constatée ces derniers jours. Aliou Sané et ses camarades considèrent ces arrestations comme une « dérive » et invitent le régime en place à se concentrer sur les priorités, notamment le redressement économique du pays et la reddition des comptes.

Le mouvement ‘’Y en a marre’’ est sortie de sa réserve ce jeudi pour s’exprimer sur l’actualité politique marquée par l’interpellation d’hommes politiques et de journalistes. Le coordonnateur du mouvement, en l’occurrence Aliou Sané explique, en effet, qu’ils avaient décidé de laisser le temps au régime de Bassirou Diomaye Faye de dérouler tranquillement sa politique. Mais, selon lui, les actes posés ces derniers jours doivent obliger tout le monde à sortir pour alerter.

À l’en croire, les nouvelles autorités sont en train « d’emprunter le mauvais chemin » avec ces arrestations et convocations tous azimuts qui, d’après lui, rappellent les moments douloureux vécus par les Sénégalais sous le régime de Macky Sall. Ainsi, Aliou Sané estime que le président de la République et son Premier ministre ne vont pas dans le sens d’apaiser la démocratie sénégalaise et que c’est inacceptable qu’après avoir combattu Macky Sall, l’on se retrouve à se battre à nouveau pour les mêmes faits. Pour lui, le régime actuel « doit se concentrer sur les priorités qui ne sont rien d’autre que le redressement économique du pays, la reddition des comptes et la justice pour toutes les personnes blessées et tuées dans des manifestations politiques depuis mars 2021 ».

Poursuivant son argumentaire, le coordonnateur du mouvement ‘’Y en a marre’’ mentionne que le meilleur conseil qu’on peut donner au chef de l’État, c’est de lui dire la vérité et l’invite, dans la foulée, à se rappeler de son parcours d’opposant. Emboîtant le pas à Aliou Sané, Thiatt, quant à lui, s’insurge contre la déclaration du ministre de l’intérieur qui a récemment défendu l’arrêté Ousmane Ngom. L’activiste considère qu’il ne lui appartient pas d’ordonner à l’opposition l’endroit idéal pour tenir une manifestation. Selon lui, il faut laisser les opposants organiser des manifestations à la place de l’indépendance.

Sur le même registre, le rappeur indique qu’il serait impardonnable pour le régime en place d’utiliser la justice pour s’acharner sur des hommes politiques ou leaders d’opinion. Pour lui, l’heure est grave, car les actes posés vont vers la « dérive », d’après ses dires. Comme son collègue Aliou Sané, Thiatt conseille au président de la République de faire focus sur les chantiers énormes qui l’attendent.

El HADJI MODY DIOP