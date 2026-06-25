Vélingara : Sayfoulaye Balde (PASTEF) affiche ses ambitions et appelle à l’élargissement du parti

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Banquier et membre du parti Pastef, Sayfoulaye Balde ne cache pas ses ambitions pour la commune de Vélingara. « J’aime ma commune, je veux la voir émerger. Nous avons des projets que nous portons depuis des années et que nous tentons de faire connaître aux populations. Le moment venu, je m’en ouvrirai au parti, et nous verrons bien ce qui se passera », a-t-il lancé.

Pour l’heure, l’essentiel est de faire en sorte que le parti garde ses forces dans le département. « Notre première ambition, c’est de rester le premier parti, car nous avons gagné les dernières élections. Nous avons remporté la commune, et également le département. L’objectif est d’abord de maintenir cette dynamique au sein du groupe », a indiqué Saïfulay Baldé. Ce dernier invite les acteurs souhaitant rejoindre le parti à le faire, notamment le maire de Woury Bâillo Diallo et le président du conseil départemental, M. Barry. « Je les invite à rejoindre le PASTEF, pour que nous soyons plus forts », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il s’est exprimé au sujet de la mission du FMI conduite par Mercedes Verra, actuellement en séjour à Dakar. Selon lui, la reprise de la coopération entre le FMI et le Sénégal est un très bon signal.

« Le FMI est un acteur majeur. Au-delà de ce qu’il entreprend concrètement et directement dans notre économie, il reste une institution suivie de près par l’ensemble de la communauté internationale. Même nos relations bilatérales avec d’autres partenaires peuvent être influencées, voire fondées, sur notre relation avec le FMI », explique-t-il. Il fait remarquer que les acteurs économiques et financiers attendent toujours les notes du FMI, qu’ils les consultent de manière officieuse, et qu’ils s’appuient sur l’analyse du FMI concernant le pays avant de prendre leurs propres décisions. Cela étant, il estime qu’il faut toujours saluer ce retour du FMI et, ensuite, faire preuve d’ouverture. Il développe ainsi l’idée qu’il est nécessaire de rester ouvert et de travailler avec le FMI pour surmonter la situation difficile actuelle.