[Vidéo] Pape Makhtar Diallo célèbre Serigne Abdou Mbacké

La cérémonie de dédicace du nouvel ouvrage de l’essayiste et intellectuel sénégalais Pape Makhtar Diallo, intitulé « Serigne Abdou Mbacké : Guide de la Révolution Sénégalaise (2021-2024) », a rassemblé ce samedi après midi à Dakar au, une foule dense de fidèles, de penseurs, de personnalités religieuses, d’acteurs politiques et de jeunes engagés.

Ce sixième livre de l’auteur, décrit comme un « témoignage vivant et engagé », retrace avec passion le rôle central joué par Serigne Abdou Mbacké, figure spirituelle influente, durant une période marquée par des bouleversements politiques, sociaux et culturels au Sénégal. De 2021 à 2024, le pays a traversé des crises majeures — politiques, identitaires, générationnelles — que l’auteur désigne comme les germes d’une révolution sénégalaise pacifique et spirituelle.

« Ce livre n’est pas un simple récit historique. C’est un hommage à une sagesse, un repère pour les générations futures. Serigne Abdou Mbacké a incarné la lucidité, le courage et la retenue dans un moment où le pays avait soif de repères solides », a déclaré Pape Makhtar Diallo lors de son allocution.

La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère à la fois solennelle et festive. Des récitations coraniques, suivies de témoignages poignants de disciples, d’universitaires et de personnalités politiques ont jalonné l’événement. Plusieurs intervenants ont salué la pertinence analytique du livre, mais aussi son ancrage spirituel, à un moment où le lien entre foi et citoyenneté est au cœur des débats au Sénégal.

Un des moments forts de la soirée fut la lecture publique de passages du livre par des jeunes talibés et étudiantes en lettres modernes, mettant en lumière l’accessibilité et la portée intergénérationnelle de l’œuvre.

« Ce livre montre que la spiritualité n’est pas déconnectée de l’action sociale. Serigne Abdou n’a jamais été dans l’agitation, mais toujours dans la guidance, dans la vérité, dans la lumière », a déclaré un participant.

Le public a accueilli chaleureusement l’œuvre, plusieurs exemplaires ayant été écoulés sur place. Des appels à organiser des conférences-débats autour du livre ont déjà été lancés à Dakar, Touba, Thiès, et même dans la diaspora sénégalaise.