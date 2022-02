Ville de Dakar: Barthélemy prêt à collaborer avec Macky, mais…

Le nouveau maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias, a été installé, hier, devant les autorités locales et ses partisans. Il a ainsi décliné les points phares de son programme. Juste après son installation, il a lancé un appel pour une gestion collective pour l’intérêt des Dakarois.

La cérémonie d’installation du nouveau maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, a rassemblé toutes les grandes coalitions qui ont eu à disputer les dernières élections départementales et municipales. Etant ainsi le dixième premier magistrat de l’histoire de la capitale sénégalaise, le nouveau maire de Dakar a clairement fait part de ses défis pour réaliser son ambition de redonner à Dakar son lustre d’antan. ‘’Les grandes lignes de notre ambition pour la mairie de Dakar sont largement contenues dans le programme présenté par la coalition Yewwi Askan Wi durant la campagne du scrutin du 23 janvier dernier’’, a-t-il indiqué. Il a parlé du désengorgement de la voie publique. ‘’Depuis Pape Diop, les maires de Dakar se frottent et se piquent à l’épineuse question de l’occupation anarchique de la voie publique. Même l’Etat n’arrive pas à trouver la solution partout. Les opérations de désengorgement des artères de la capitale et de relocalisation des marchands ambulants se suivent et se ressemblent. Elles se terminent presque toujours par un fiasco et à la suite de longues semaines d’affrontements’’, a-t-il fait valoir. Barthélémy Dias promet la tolérance zéro. Dans son programme ‘’Dakar bu nu bokk’’, il prévoit des cantines pour les marchands ambulants. Et ceux qui doivent libérer les trottoirs sont déjà identifiés. Le cadre de vie des Dakarois fait aussi partie des préoccupations du nouveau maire de Dakar. Barthélémy Dias promet d’offrir à ses mandants un cadre de vie agréable. Le sujet est pris en compte dans le volet 3 de son programme qui en comporte 6.

Macky invité à une collaboration sincère

Toutefois, le nouveau maire de la ville de Dakar entend œuvrer en faveur de la pacification des rapports avec les institutions. Il a déclaré qu’il n’est pas à un poste de combat contre les institutions. « Le plus important est d’insister sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre capitale. En ma qualité de maire, je considère avoir une relation contractuelle avec les Dakarois, ce contrat j’entends l’exercer pleinement dans le respect du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales », a-t-il indiqué. « J’insiste sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre capitale. Je prends ici l’engagement de travailler avec toutes et tous, l’essentiel étant l’intérêt de Dakar. J’invite l’Etat à une collaboration sincère avec pour objectif de belle réalisation pour l’ensemble des Dakarois. Je dois le dire fermement et en parfaite harmonie avec moi-même, Je ne suis pas à la tête de la mairie de Dakar à une posture de combat contre les institutions de l’Etat’’, a ajouté Barthélémy Dias. Il a aussi lancé un appel pressant au président Macky Sall, afin qu’il considère sa position avec compréhension républicaine et soutienne ses efforts dans l’intérêt exclusif des Dakarois.

A noter que Abass Fall du Pastef a été élu 1er adjoint au maire de la ville de Dakar. Sa candidature a été proposée par la coalition Yewwi Askan Wi et validée par les conseillers de ladite coalition qui est majoritaire. La candidature-surprise a été par contre celle de Bamba Fall, Maire de la Médina. Ce dernier a obtenu 29 voix et est arrivé deuxième. Le troisième candidat était Massamba Sèye, qui a obtenu trois voix. Le poste de deuxième adjoint est occupé par Ngoné Mbengue, elle aussi a été proposée par la coalition majoritaire (Yaw).

MADA NDIAYE