Savoir faire une vinaigrette fait partie des bases de la cuisine ! Cela peut paraître simple mais ça ne l’est pas tant que ça… Il faut savoir doser les ingrédients de façon à ce que l’ensemble soit harmonieux et savoureux. Trop d’huile d’olive, trop de vinaigre, et votre salade est complètement ratée. Cette recette vous propose de vous apprendre à faire la vinaigrette à la moutarde, un classique qui marche à tous les coups, et qui accompagne à merveille une salade verte mais aussi toutes sortes de crudités.

INGRÉDIENTS : 4 PERS.

1 c. à café de moutarde forte de Dijon

3 c. à soupe de vinaigre

5 c. à soupe d’huile d’olive

2 pincées de sel

6 tours de moulin à poivre

PRÉPARATION :

Préparation3 min

Vinaigrette à la moutarde

1.Dans un bol, commencez par versez le vinaigre. Ajoutez-y le sel et la moutarde forte, et mélangez bien à l’aide d’une fourchette ou d’un petit fouet à vinaigrette. Ajoutez ensuite l’huile progressivement tout en mélangeant. Lorsque le mélange est bien homogène, finissez par ajouter le poivre.

2.Votre vinaigrette est maintenant prête pour assaisonner une bonne salade verte, des carottes râpées, une salade de tomates, une salade d’endives… toutes sortes de crudités. Elle peut aussi accompagner avec brio des avocats coupés en 2 dans lesquels vous viendrez déposer une cuillère à soupe de cette vinaigrette à la moutarde… Bon appétit

ASTUCES

Cette recette peut vous servir telle quelle, mais peut aussi vous servir de base à enrichir selon vos goûts et vos envies ! Vous pouvez par exemple ajouter dans cette vinaigrette une échalote émincée. Vous pouvez également ajouter une herbe aromatique comme le persil plat, la ciboulette ou l’estragon. Et pour varier les plaisirs, vous pouvez opter pour une moutarde à l’ancienne ou une moutarde de Meaux.