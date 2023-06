« Violations des droits de l’homme » au Sénégal: Yewwi Askan Wi saisit le Haut commissariat des Nations Unies 

Dans une lettre en date du 14 juin, la coalition Yewwi Askan Wi, par le biais du président de la conférence des leaders Habib Sy, a saisi le Haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme sur les « violations des droits de l’homme » au Sénégal notamment ceux d’Ousmane Sonko et de Khalifa Sall dans leurs affaires judiciaires. La coalition Yewwi Askan Wi invite dans la foulée le Haut commissariat des Nations Unies à envoyer une commission d’enquête indépendante au Sénégal pour élucider les morts des manifestants.

Dans un bras de fer au niveau national contre le régime de Macky Sall depuis plusieurs années, la coalition Yewwi Askan Wi compte désormais internationaliser son combat. Après avoir récemment envoyé Déthié Fall, un des membres permanents de la coalition, aux côtés des organismes internationaux, la coalition la plus représentative de l’opposition sénégalaise va aller au-delà en saisissant directement le Haut commissariat des Nations Unies sur un certain nombre de questions. En effet, après avoir passé en revue les « violations des droits » du leader du Pastef lors de son procès contre Adji Sarr, Habib Sy et ses camarades expliquent au Haut commissariat des Nations Unies que l’objectif de Macky Sall serait d’écarter Ousmane Sonko de la prochaine élection présidentielle comme il l’a fait au paravent à d’autres opposants en l’occurrence Khalifa Sall et Karim Wade selon eux.

La coalition Yewwi Askan Wi rappelle dans sa lettre adressée au Haut commissariat des Nations Unies la fameuse phrase du chef de l’État « réduire l’opposition à sa plus simple expression ». Revenant sur les récentes manifestations qui ont causé au moins la mort de 16 personnes, Yewwi Askan Wi indique que des balles réelles ont été à l’origine de la plupart de ces morts et révèle par la même occasion que ce sont des « milices aux côtés des forces de défense et de sécurité » qui utilisaient ces balles réelles. Parlant du cas de Khalifa Sall qui a perdu ses droits civiques et politiques suite à sa condamnation à cinq ans de prison ferme dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, la coalition Yewwi Askan Wi dénonce auprès du Haut commissariat des Nations Unies une « manipulation des textes » avec l’introduction dans le code électoral de « nouvelles dispositions anticonstitutionnelles » pour rendre inéligible le leader de « Taxawu Senegaal ».

Par ailleurs, Déthié Fall et ses camarades estiment ainsi qu’il y a une restriction des libertés au Sénégal et invitent les Nations Unies à intervenir « Aussi voudrions-nous vous demander, de bien vouloir interpeller, dans les meilleurs délais, le gouvernement du Sénégal, au sujet des atteintes graves aux droits et libertés des citoyens dont il est constamment l’auteur », lit-on dans la lettre. Toujours dans cette logique de dénoncer le régime de Macky Sall, la coalition Yewwi Askan Wi demande au Haut commissariat des Nations Unies qu’il exige le gouvernement en place à élucider les tueries, à mettre immédiatement un terme aux « exactions » et à respecter scrupuleusement la Constitution.

La coalition Yewwi Askan termine par inviter les Nations Unies à envoyer en urgence au Sénégal une commission d’enquête internationale pour, dit-elle, mettre davantage la lumière sur les faits rapportés.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)