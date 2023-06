TOPSHOT - CRS riot police face protesters, with the "Grande Arche de la Defense" seen in the background, at the end of a commemoration march for a teenage driver shot dead by a policeman, in the Parisian suburb of Nanterre, on June 29, 2023. Violent protests broke out in France in the early hours of June 29, 2023, as anger grows over the police killing of a teenager, with security forces arresting 150 people in the chaos that saw balaclava-clad protesters burning cars and setting off fireworks. Nahel M., 17, was shot in the chest at point-blank range in Nanterre in the morning of June 27, 2023, in an incident that has reignited debate in France about police tactics long criticised by rights groups over the treatment of people in low-income suburbs, particularly ethnic minorities. (Photo by Zakaria ABDELKAFI / AFP)

Violences après la mort de Nahel : Des couvre-feux instaurés dans plusieurs villes de France Troisième nuit de tension dans toute la France après la mort de Nahel. Alors que les violences ont atteint le centre de Paris, plusieurs villes de l'Hexagone ont mis en place un couvre-feu. 40.000 policiers et gendarmes ont été déployés sur toute la France pour tenter d'endiguer la colère après la mort de Nahel tué mardi soir lors d'un contrôle routier à Nanterre. Si le policier mis en cause a, hier, été mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré, les violences se sont poursuivies hier soir dans plusieurs villes de France. Pour la première fois depuis le drame, les scènes de pillages ont été signalées au coeur de Paris où 5.000 policiers étaient mobilisés. Plus de 400 personnes ont été interpellés Plusieurs villes ont mis en place un couvre-feu la nuit à l'image de Clamart ou encore Neuilly-sur-Marne et à Savigny-le-Temple. La Brigade de recherche et d'intervention (BRI), unité dédiée aux interventions difficiles, a été envoyée à Nanterre. Des violences ont éclaté après la marche en hommage à Nahel.

