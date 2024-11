Viols et détournements: L’Eglise anglicane a dissimulé des cas d’abus sur des enfants en Afrique

Partager Facebook

L’Église anglicane a dissimulé les abus « horribles » commis par un avocat qui faisait du bénévolat dans des camps d’été chrétiens dans les années 1970 et 1980, et le chef cérémonial de la Communion anglicane ne l’a pas signalé aux autorités lorsqu’il a appris les abus en 2013, selon un examen indépendant publié jeudi.

John Smyth, décédé en Afrique du Sud en 2018 à l’âge de 75 ans, a abusé physiquement, sexuellement, psychologiquement et spirituellement d’une trentaine de garçons et de jeunes hommes au Royaume-Uni et de 85 en Afrique pendant cinq décennies, selon le rapport de 251 pages commandé par l’Église. Smyth est considéré comme l’abuseur en série le plus prolifique associé à l’Église. « Nombre des victimes qui ont pris la courageuse décision de nous parler de ce qu’elles ont vécu ont subi ces abus en silence pendant plus de 40 ans », a déclaré Keith Makin, qui a dirigé l’étude. « Malgré les efforts de certaines personnes pour attirer l’attention des autorités sur ces abus, les réponses de l’Église d’Angleterre et d’autres organismes ont été totalement inefficaces et ont constitué une dissimulation. »

L’Église a déclaré qu’elle était « profondément désolée pour les horribles abus », ajoutant qu’« il n’y a jamais de place pour la dissimulation d’abus ». Smyth, qui était un avocat accompli et un orateur charismatique, était un responsable bénévole des camps d’Iwerne. Ces camps, qui se tenaient dans plusieurs endroits, étaient associés à l’Église et visaient à préparer les jeunes hommes issus des grandes écoles à exercer de hautes fonctions dans l’Église et dans d’autres secteurs de la société. Selon le rapport, Smyth utilisait une canne pour punir les campeurs pour des « péchés » tels que l’« orgueil », les remarques sexuelles, la masturbation ou, dans un cas, le fait d’avoir regardé une fille trop longtemps. Les victimes et Smyth étaient au moins partiellement, sinon entièrement, nus pendant les coups sauvages. « L’ampleur et la gravité des pratiques étaient horribles », note le rapport. « Cent coups pour la masturbation, 400 pour l’orgueil, et 800 coups pour un pêché non-divulgué. »

Huit des victimes ont reçu environ 14 000 coups de canne et deux ont fait état de 8 000 coups sur une période de trois ans. Huit (08) hommes ont déclaré qu’ils saignaient souvent sous l’effet des coups de bâton et d’autres ont fait état d’ecchymoses et de cicatrices.

Un rapport secret sur les abus a été rédigé par un pasteur en 1982 et d’autres responsables de l’Église en avaient connaissance, mais la police n’a jamais été contactée. « J’ai pensé que l’œuvre de Dieu subirait d’immenses dommages si cela était rendu public », avait déclaré le révérend David Fletcher, aujourd’hui décédé, aux personnes qui ont travaillé sur le nouveau rapport.

Le révérend Smyth a été fortement encouragé à partir et a fini par s’installer au Zimbabwe avec sa femme et ses enfants, selon le rapport. Il a reçu une aide financière de la part des responsables de l’Église. « Les responsables de l’Église étaient au courant des abus et n’ont pas pris les mesures nécessaires pour empêcher qu’ils ne se reproduisent », indique le rapport.

Les responsables de l’Église, y compris l’archevêque de Canterbury Justin Welby, le chef cérémoniel de l’Église, ont eu une autre occasion de dénoncer Smyth et d’empêcher tout autre abus potentiel – lorsqu’ils en ont eu connaissance en 2013, mais ils ne l’ont pas fait, selon le rapport. M. Welby, qui a participé aux camps d’Iwerne et a connu M. Smyth, a déclaré qu’il n’était pas au courant des abus avant 2013. « Néanmoins, le rapport montre clairement que je n’ai pas veillé personnellement à ce que cette terrible tragédie fasse l’objet d’une enquête énergique après sa révélation en 2013« , a déclaré M. Welby.

Le rapport indique que si Smyth avait été signalé à la police à l’époque, cela aurait pu révéler la vérité et conduire à une éventuelle condamnation pénale. « En effet, trois ans et demi ont été perdus, un temps pendant lequel John Smyth aurait pu être traduit en justice et les abus qu’il commettait en Afrique du Sud auraient pu être découverts et stoppés », indique le rapport.

La nouvelle de ces abus n’a été rendue publique qu’à l’occasion d’une enquête menée en 2017 par Channel 4, qui a conduit la police du Hampshire à ouvrir une enquête. La police prévoyait d’interroger Smyth au moment de sa mort et était prête à l’extrader.