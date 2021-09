Visite de Macky à Touba : Les mises en garde de Serigne Khassim Mbacké

A quelques jours de la visite du Président de la République Macky Sall à Touba, Serigne Khassim Mbacké vient de monter au créneau. Le petit-fils de Cheikh Mouhamadou Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul invite le Chef de l’Etat à ouvrir davantage les yeux sur , ce qu’il appelle, une racaille maraboutique opportuniste:”Le Président de la République sera à Touba, ce samedi 18 Septembre 2021.Nous lui souhaitons un bon séjour dans la Ville Sainte. Cependant, nous l’invitons à ne pas se laisser berner par certains marabouts qui se réclament de Serigne Touba alors qu’il n’en est rien. A Touba, on se connaît. On sait qui est qui.Il doit beaucoup faire attention à cette racaille maraboutique opportuniste ivre de gains faciles”, tempête le petit-fils de Borom Darou Minam qui, de continuer à rugir”: Beaucoup de ceux qui s’affairent dans son accueil et l’organisation du Magal et qui se disent responsables de l’Alliance Pour la République (APR) sont des trompeurs.Ils ne veulent que son argent. Certains sont endettés jusqu’au cou et entendent profiter de sa visite pour quémander une audience. Tout argent offert à eux va servir à acheter de l’or pour leurs épouses et à payer des dettes. C’est ça la vérité. Leur seul objectif, c’est de précipiter le parti présidentiel et sa Coalition dans le gouffre”. Serigne Khassim Mbacké, d’accuser:”Ces gens-là qui se disent souteneurs du régime marron-beige à Touba sont de très mauvaise foi. Lors des malheureux évènements de Mars 2021, on les voyait soutenir des jeunes de l’opposition et, particulièrement du Pastef d’Ousmane Sonko.Nous qui sommes au service des populations et qui défendent le bilan du PrésidentMacky, sommes bannis. Avec le peu qu’on , on se le partage avec les populations de Touba et, notamment, avec les habitants des quartiers périphériques”.

