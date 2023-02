Visite de Mimi Touré au siège de FRAPP: « Aminata Touré est victime d’injustice et d’arbitraire »

Guy Marius Sagna, accompagné de plus de 15 Collectifs du pays, a reçu ce jeudi 9 février, Aminata Touré, l’ex Parlementaire déchue de son mandat, à leur siège situé près de la prison du Camp Pénal de la Cité Conachap de Dakar. Une rencontre qui rentre dans le cadre des discussions et ou des pourparlers autour des doléances desdits collectifs. Ainsi, le député Guy Marius Sagna manifeste son enthousiasme, interpelle l’Etat sur la situation des ex travailleurs de la SOTRAC, la situation des ASP, des étudiants du Supérieur ‘’pris en otage’’ par leurs établissements. Par ailleurs, il fustige la durée d’exécution de certaines infrastructures éducatives et sanitaires avant de demander la suppression d’une justice à « géométrie variable ».

A l’entame de son propos, l’activiste de se réjouir de la venue de Mimi Touré : « Le FRAPP est heureux aujourd’hui d’avoir accueilli la Présidente Aminata Touré ici à son siège, en la présence d’une vingtaine de collectifs ici présents, victimes de grande injustice, victimes d’arbitraire et de violation pour pouvoir avoir cette discussion, cet échange citoyen sur la situation de nos compatriotes et bien évidemment sur la marche du pays. Nous remercions la Présidente Aminata Touré de la visite qu’elle a bien voulu faire à ces collectifs, des différents mots qu’elle a eu à avoir à leur endroit, de son soutien qu’elle leur a accordé, des suggestions et des interpellations qu’elle a eu à adresser en direction des autorités de ce pays pour que ces différents problèmes, ces différentes injustices de différents secteurs soient réglées », dit-il. Il poursuit : « Ce que je peux ajouter c’est que ces injustices n’ont que trop durer, certaines depuis des semaines, d’autres des mois, d’autres depuis des années. J’ai soufflé régulièrement à la Présidente Aminata Touré le cas de ‘’TRANSPLAST’’, une procédure judiciaire qui dure depuis trente-deux ans. Elle-même a été victime d’un licenciement arbitraire à la SOTRAC, elle sait qu’il y’a d’autres travailleurs de la SOTRAC qui courent derrière le paiement de leur droit depuis le temps du Président Abdou Diouf et donc oui nous interpellons le Président Macky Sall, nous interpellons son gouvernement pour que l’argent des sénégalais aille dans les préoccupations des sénégalais, c’est-à-dire sortir nos compatriotes qui sont des agents de sécurité et de proximité (ASP) de cette précarité qu’on leur impose et qui fait qu’ils sont payés depuis une décennie 50.000 FCFA par mois pour des pères, mères et soutiens de famille, ce qui est scandaleux alors que l’argent est là, l’argent est détourné, l’argent est volé, l’argent est mis dans des futilités », renchérit Guy Marius Sagna.

Parlant des infrastructures sanitaires et universitaires, il déplore la lenteur des chantiers : « Que cet argent soit mis pour payer les établissements du supérieur auxquels l’Etat doit une dette qui fit que certains de ces établissements ont pris en otages ces étudiants en ne leur délivrant pas leur Master, leur Licence. Oui, l’argent doit être mis pour la construction de structures de santé et dans des délais raisonnables.

C’est scandaleux que depuis plus de deux cent mois, que le Centre de Santé de Diakhaye soit en construction et ne soit pas encore achevé et depuis près de deux cent mois, que le Centre de Santé de Gandiaye ne soit toujours pas achevé ainsi que d’autres centres de santé ou d’autres structures de ce genre comme d’ailleurs l’Université du Sine-Saloum qui aurait dû être livrée en 2018 et jusqu’à présent cette Université n’est pas livrée. Je crois qu’il faut que nous méditions tous sur le message que nous a donné Serigne Touba, Serigne Mountakha à travers la construction d’une université en 50 mois à 37 milliards de FCFA alors que le Building administratif a coûté 40 milliards de FCFA et nous avons noté un incendie là-bas qui a fait que le Building n’est toujours pas fonctionnel », rappelle-t-il. Pour finir, le leader de FRAPP demande à ce que la justice soit rendue équitablement : « Oui, nous interpellons le gouvernement de Macky Sall pour que la justice fasse son travail et qu’elle ne soit pas une justice à géométrie variable. Le ‘’Coumba am ndéy et le Coumba amoul ndéy’’ doit être aboli dans ce pays-là. Ça ne peut pas être une justice du riche, une justice du parti, une justice de la fratrie et de la coalition et du Président Macky Sall. La justice doit être celle rendue au peuple sénégalais et donc oui, une justice doit être rendue à ces citoyens-là qui, depuis des mois, courant vainement derrière ces décisions de justice », revendique l’activiste.

